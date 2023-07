Österreicher übernimmt

Christoph Freund wird neuer Sportdirektor beim FC Bayern

Der FC Bayern München holt den Österreicher Christoph Freund in die Führungsetage des Klubs. Nach Sportbuzzer-Informationen soll der 46-Jährige neuer Sportdirektor des deutschen Rekordmeisters werden. In dieser Funktion steht er aktuell beim österreichischen Meister RB Salzburg in der Verantwortung.