Bericht: Neuer-Comeback beim FC Bayern verzögert sich

Manuel Neuer muss sich hinsichtlich seines Comebacks offenbar weiter gedulden. Wie Sky berichtet, wollte der Torhüter des FC Bayern eigentlich in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining der Münchner zurückkehren, müsse diese Pläne nun aber verwerfen. Stattdessen stünden für den 37-Jährigen nach der Rückkehr aus seinem Urlaub weitere medizinische Tests auf dem Programm. Nach Sky-Angaben werde die Verschiebung von Neuers Trainings-Comeback klubintern nicht als Rückschlag oder Vorsichtsmaßnahme bewertet. Man wolle dem Kapitän lediglich die für eine vollständige Genesung notwendige Zeit einräumen.

Der deutsche Rekordmeister startet am kommende Donnerstag mit obligatorischen Medizinchecks in die Vorbereitung. Nach der Leistungsdiagnostik geht es für die Mannschaft am 15. Juli in ein fünftägiges Trainingslager am Tegernsee. Neuer werde dabei wahrscheinlich individuelle Einheiten absolvieren, heißt es. Ob der Kapitän die Asien-Reise der Bayern vom 24. Juli bis zum 3. August antreten werde, sei offen. Am 18. August eröffnen die Münchner die Bundesliga-Saison mit einem Gastspiel bei Werder Bremen. Bereits am 12. August empfängt man DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum Duell um den DFL-Supercup.

Verzögerung bei Neuer-Comeback: Was bedeutet das für Sommer?

Ob und welchen Einfluss etwaige Verzögerungen beim Neuer-Comeback auf die Zukunftsplanungen von Schlussmann Yann Sommer haben, ist ungeklärt. Der Schweizer war nach der Verletzung des Stammkeepers von Borussia Mönchengladbach nach München gekommen und hatte Neuer bis zum Ende der Spielzeit zwischen den FCB-Pfosten vertreten. Zuletzt war aufgrund der nahenden Rückkehr Neuers über einen baldigen Abschied Sommers spekuliert worden. Der 34-Jährige dürfte kaum anstreben, als Nummer zwei im Bayern-Tor in die Saison zu gehen - könnte zum Start des Spieljahres aber möglicherweise doch noch gebraucht werden.

Neuer hatte sich im Urlaub nach der Weltmeisterschaft im Dezember bei einer Ski-Tour einen Unterschenkelbruch zugezogen. Seitdem arbeitet der Routinier an seinem Comeback und hofft auch weiter auf eine Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft 2024.