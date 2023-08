Ablöse, Medizincheck, Vertrag: So läuft Bayerns Peretz-Deal

Das Warten auf Daniel Peretz beim FC Bayern neigt sich dem Ende. Wie der Sportbuzzer berichtete, ist der Transfer des Torhüters von Maccabi Tel Aviv nach München beschlossene Sache. Mögliche Bonuszahlungen mit eingerechnet zahl der deutsche Rekordmeister bis zu sieben Millionen Euro als Ablöse für den 23-Jährigen, der vor dem finalen Abschluss des Wechsels aber noch ein letztes Spiel für seinen derzeitigen Arbeitgeber bestreiten soll.

Am Donnerstagabend empfängt Maccabi in Tel Aviv den slowenischen Klub NK Celje im Hinspiel der Playoffs für die Conference League. Wie Sky und auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten, soll Peretz in der wichtigen Partie das letzte Mal zwischen den Pfosten stehen und anschließend nach München reisen, um dort dann den Medizincheck zu absolvieren und einen Vertrag für die kommenden vier Jahre zu unterschreiben.

In München wird Peretz, der neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, das Torwart-Trio komplettieren und zunächst bis zur endgültigen Rückkehr von Manuel Neuer hinter Sven Ulreich als Backup fungieren. Ulreich hatte den bevorstehenden Peretz-Deal bereits nach dem Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen (4:0) als positiv bewertet: „Ich glaube, das ist ein guter Fang auch für die Zukunft, der dann sich entwickeln kann bei uns. Da hat er mit Manu und mir auch gute Leute um sich, um ein bisschen was zu lernen. Wir freuen uns, wenn er dann da ist.“ Am Wochenende soll es soweit sein.