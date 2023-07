Mehr als nur Kane: Das sind die Kaderbaustellen beim FC Bayern

Ganz schön Betrieb an der Säbener Straße. Am Donnerstag bittet Trainer Thomas Tuchel seine Mannschaft zur ersten gemeinsamen Einheit auf dem Vereinsgelände, am Samstag reist der deutsche Rekordmeister FC Bayern München ins erste Trainingslager an den Tegernsee – mit voller Kapelle. Der aktuelle Kader inklusive der Neuzugänge Raphael Guerreiro, Konrad Laimer und Tarek Buchmann (eigene Jugend) sowie der Leihrückkehrer Alexander Nübel, Marcel Sabitzer, Malik Tillman und Gabriel Vidovic umfasst stattliche 31 Profis und beinhaltet derzeit noch zig Fragezeichen – neben der größten vakanten Baustelle, der Suche nach einem neuen Sportdirektor seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic. Wer kommt abgesehen vom südkoreanischen Abwehrspieler Min-jae Kim (für 50 Millionen Euro aus Neapel)? Und wer muss gehen? Ein Überblick.

Die Transferziele

Harry Kane (29): Die Personalie des Mittelstürmers wird zum Kaugummideal des Sommers. Für die neue Führung um Vorstandsboss und Oliver-Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen ist Kane der avisierte Königstransfer. Trotz Vertrags bis 2024 will der Kapitän der englischen Nationalelf Tottenham Hotspur verlassen und nach München wechseln. Eine Frage des Geldes. Die Londoner stellen sich quer, haben bereits zwei Bayern-Angebote (das letzte betrug 80 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen) abgelehnt und wollen mit Kane verlängern. Was nun gefragt ist: Geduld und Geld.

Victor Osimhen (23)/Randal Kolo Muani (24): Als Mittelstürmer sind der Nigerianer und der Franzose Eins-b-Lösungen, allerdings für Bayern unerschwinglich. Osimhen wird wohl bei Neapel verlängern, Kolo Muani könnte Nachfolger von Kylian Mbappé in Paris werden – falls dieser wirklich schon diesen Sommer zu Real Madrid wechselt.

Dusan Vlahovic (23)/Julián Álvarez (23): Der Serbe von Juventus Turin und der argentinische Weltmeister von Manchester City gelten als Eins-c-Lösungen, doch Vlahovic ist auf dem Radar von Paris Saint-Germain, und Álvarez möchte beim Cham­pions-League-Sie­ger bleiben und sich auch nicht ausleihen lassen.

Kyle Walker (32): Der Brite ist Tuchels Wunschlösung als Rechtsverteidiger, doch noch hat sich Walker nicht entschieden, ob er Bayerns Angebot annimmt oder bei Man City verlängert. Eine Hängepartie, die Skepsis in München wächst.

Die möglichen Abgänge

Yann Sommer (34): Wird Stammtorhüter und Kapitän Manuel Neuer bis zum Ende des Transferfensters am 1. September fit, darf der Schweizer Nationalkeeper nach einem halben Jahr München wieder verlassen. Unter anderem zeigt Inter Mailand großes Interesse.

Alexander Nübel (26): Nach zweijähriger Leihe zu AS Monaco will Bayern den Torhüter für rund 8 Millionen Euro verkaufen. Der VfB Stuttgart möchte den Preis drücken, die Münchner bevorzugen eine Klausel mit einer Rückkaufoption.

Marcel Sabitzer (29): Da Laimer als Sechser oder Achter eingeplant ist und Leon Goretzka sich unter Tuchel durchbeißen will, soll der Österreicher verkauft werden. Bisher interessiert sich lediglich die AS Rom für den Mittelfeldspieler. Eine erneute Leihe wie in der Rückrunde zu Manchester United – die Engländer ließen die Kaufoption verstreichen – ist denkbar.

Benjamin Pavard (27): Noch liegt für den französischen Verteidiger, der seinen Vertrag über das Jahr 2024 hinaus nicht verlängern möchte und daher diesen Sommer verkauft werden soll, kein adäquates Angebot vor. Ausgang derzeit völlig offen.

Sadio Mané (31): Trotz eines ersten sehr schwachen Jahres in München hat der Senegalese Angebote aus Saudi-Arabien, will sich aber bei Bayern beweisen – dort wäre man nicht allzu traurig, wenn der Sturmflop von der Gehaltsliste gestrichen werden könnte. Laut eines Berichts des Kicker haben die Entscheider den einstigen Liverpool-Star bereits informiert, dass man nicht mehr mit ihm plant.

Ryan Gravenberch (21)/Mathys Tel (18)/Noussair Mazraoui (25): Das Trio kam im Sommer 2021 und ist abhängig von den Deals um Kane, Walker und Co. Denkbar ist, dass alle drei Ende August bei entsprechenden Angeboten verkauft (Gravenberch/Mazraoui) oder ausgeliehen (Tel) werden.