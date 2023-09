Von Magdeburg bis Gladbach: Die größten Pokal-Blamagen der Bayern seit 2000

Mit 20 Titelgewinnen ist der FC Bayern München Rekordsieger im DFB-Pokal. An diesem Dienstag (20.45 Uhr, ZDF und Sky) steigt die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit dem Erstrundenspiel bei Drittligist Preußen Münster in den Wettbewerb ein - und ist auch in dieser Saison der haushohe Favorit. Allerdings liegt der letzte Pokal-Titel der Münchener bereits drei Jahre zurück (2020 im Finale 4:2 gegen Bayer Leverkusen). Damals war noch der zuletzt als Bundestrainer freigestellte Hansi Flick Bayern-Coach. Die Cup-Historie des FCB ist jedoch nicht nur durch die 20 Titel geprägt, sondern auch durch zahlreiche Ausrutscher gegen vermeintliche Außenseiter.

Beispiele dafür gibt es reichlich. 1977 scheiterte Bayern mit 1:3 am damaligen Zweitligisten FC Homburg. In den 90er Jahren gab es gar zweimal das Erstrunden-Aus: 1990 schieden Stefan Effenberg, Brian Laudrup und Co. unter Trainer Jupp Heynckes mit 0:1 gegen den damaligen Oberligisten FV Weinheim aus. Vier Jahre später erlebten Lothar Matthäus, Jean-Pierre Papin und Kollegen unter dem italienischen Star-Trainer Giovanni Trapattoni ein peinliches 0:1 gegen die TSV Vestenbergsgreuth, aus der später der heutige Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hervorging. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt auf die größten Pokal-Blamagen der Bayern seit dem Jahr 2000.

1. FC Magdeburg (2000)

Ottmar Hitzfeld dürfte seinen Augen kaum getraut haben: Im dritten Jahr seiner ersten Amtszeit beim FC Bayern gab sein Team beim damaligen Oberligisten mit 3:5 nach Elfmeterschießen in der zweiten Runde leichtfertig den ersten Titel der Saison aus der Hand. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Vom Punkt vergaben Jens Jeremies und Giovane Elber für den Favoriten, während alle vier Magdeburger Schützen verwandelten. Am Ende der Saison hatten die Münchener dennoch reichlich zu feiern: In der Bundesliga entriss der FCB mit dem legendären 1:1 beim Hamburger SV Konkurrent Schalke 04 noch die schon sicher geglaubte Meisterschaft, zudem holte das Hitzfeld-Team in Mailand im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia auch die Champions-League-Krone nach München.

Alemannia Aachen (2004)

Es war einer dieser Abende, an denen am alten Aachener Tivoli alles zu gehen schien: Mit 2:1 kegelte die von Dieter Hecking trainierte Alemannia an einem kalten Februar-Abend im Achtelfinale den FC Bayern aus dem Wettbewerb. Die Aachener Torschützen: Stefan Blank und Erik Meijer. Im Mittelfeld zog der einstige Gladbacher Karl-Heinz Pflipsen die Fäden, hinten rechts verteidigte Zweitliga-Legende Willi Landgraf. Zweitligist Alemannia stürmte bis ins Finale, wo sie aber 2:3 gegen Double-Sieger Werder Bremen unterlag. Für die Bayern war es damit eine titellose Saison - und die zog Konsequenzen nach sich: Nach sieben Jahren musste Hitzfeld weichen und wurde durch Felix Magath ersetzt, der den Klub in den beiden folgenden Jahren zum Double führte.

Alemannia Aachen (2006)

Wenige Wochen vor seinem Rauswurf beim Rekordtitelträger erlebte auch Magath sein persönliches Pokal-Debakel in Aachen. Die Alemannia, mittlerweile in die Bundesliga aufgestiegen, lag im Achtelfinale gegen die Bayern zur Pause durch Treffer von Laurentiu Reghecampf (2) und Marius Ebbers bereits mit 3:0 vorn. Lukas Podolski und Mark van Bommel brachten den Favoriten noch einmal auf 3:2 heran, ehe Jan Schlaudraff (der nach Saisonende zu einem glücklosen Intermezzo nach München aufbrach) den 4:2-Endstand markierte. Das Saisonende verlief jedoch für beide Klubs freudlos: Aachen stieg aus der Bundesliga direkt wieder ab, die Bayern holten kurz nach dem Jahreswechsel Hitzfeld zurück, verpassten als Vierter aber letztlich gar die Champions-League-Qualifikation.

Holstein Kiel (2021)

Fast 15 Jahre nach dem bis dahin letzten größeren Pokal-Schnitzer war es wieder so weit. An einem verschneiten Mittwochabend im Januar mussten die Bayern wenige Monate nach dem Triple-Sieg unter Hansi Flick während der Corona-Pandemie einmal durch die ganze Republik zum Zweitligisten Holstein Kiel reisen - und trafen in der zweiten Runde auf einen mutigen Kontrahenten, der das Star-Ensemble unablässig bekämpfte. In der Nachspielzeit schoss Hauke Wahl den Außenseiter mit dem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen behielten alle Kieler die Nerven - Münchens Ergänzungsspieler Marc Roca nicht. Holstein stand nach dem 8:7 nach Elfmeterschießen im Achtelfinale. Die Bayern durften sich am Saisonende mit dem neunten Meistertitel in Serie trösten.

Borussia Mönchengladbach (2021)

Bei der bislang letzten Cup-Blamage war es weniger der vermeintlich kleine Name des Gegners, weshalb den Münchenern der Pokal-K.o. hätte peinlich sein müssen. Denn die Borussia zählt zu den Teams, die den Bayern auch in der Bundesliga des Öfteren Punkte abnimmt. Beim Zweitrunden-0:5 am Niederrhein unter Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann war es die Deutlichkeit des Ergebnisses, die alle, die es mit dem FCB halten, schockierte. Bereits nach 57 Minuten hatte Gladbach alle seine fünf Treffer herausgeschossen, der Rest war Schaulaufen der Borussen und bayerische Schadensbegrenzung. Rund vier Monate nach Amtsantritt war der erste große Titel für den heutigen Bundestrainer Nagelsmann damit futsch. Wie im Vorjahr Flick durfte aber auch er sich mit dem Gewinn der Meisterschaft trösten.