Hamann kritisiert Ex-Bayern-Bosse: „Zu verkrampft und zu verbissen“

Die aktuelle Transferphase läuft beim FC Bayern München ohne Sportdirektor ab. Als Kaderplaner agieren der Technische Direktor Marco Neppe, Trainer Thomas Tuchel sowie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ab September übernimmt der neue Manager Christoph Freund, der so lange noch die Geschäfte bei seinem aktuellen Arbeitgeber RB Salzburg abwickelt. Dietmar Hamann, ehemaliger Profi des FC Bayern, geht dann von einem Umschwung an der Säbener Straße durch den 46-Jährigen aus. „Dass er ein sehr kompetenter Mann ist und gute Transfers in den vergangenen Jahren getätigt hat, hat ja jeder mitbekommen“, sagte der TV-Experte gegenüber Sky.

Nach der Ära von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die beide unmittelbar nach der gewonnenen Meisterschaft geschasst wurden, erhoffe sich Hamann von Freund, „dass er auch die nötige Lockerheit mit zu den Bayern bringt“. Beim deutschen Rekordmeister sei unter Kahn und Salihamidzic „alles in den vergangenen ein, zwei Jahren zu verkrampft und zu verbissen“ gewesen, kritisierte der Champions-League-Sieger von 2005 und betonte: „Wenn du nicht diese Lockerheit und diesen Spaß an der Arbeit und am Sport hast, dann wird auch die Leistung darunter leiden.“

Hamann: Freund ist „Sympathieträger“

Hamann lobt den Noch-Salzburg-Manager Freund auch für dessen Entscheidung, das Angebot des FC Chelsea im vergangenen Jahr abgelehnt zu haben. „Wenn man sieht, was bei Chelsea passiert ist, hat er wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen. Er hat die nötige Weitschicht gezeigt und das ist natürlich auch in München gefragt“, sagte Hamann. Freund bezeichnet er als „Sympathieträger“, der „diesen Schmäh“ mitbringt, den es brauche, um beim FC Bayern erfolgreich zu sein.