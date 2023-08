Hamann: Deshalb darf der FC Bayern „keine Rücksicht“ auf Neuer nehmen

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern weiter auf unbestimmte Zeit. Daher wollen die Münchner auf der Torhüter-Position noch nachlegen und einen Spieler verpflichten. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hält jegliche Rücksichtnahme der Münchner auf den verletzten Stammtorwart für falsch. „Schon Yann Sommer war eine Zwischenlösung. Jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo man darauf keine Rücksicht mehr nehmen kann. Die Zweifel an einer Rückkehr von Neuer sind zu groß. Und selbst wenn er zurückkehrt, weiß keiner, in welcher Form“, sagte der Ex-Profi des deutschen Rekordmeisters in einem Interview der Sport Bild.

„Sein Ski-Ausflug hat dem Verein eine Unmenge an Geld gekostet, möglicherweise auch sportlichen Erfolg. Es ist bitter, dass es möglicherweise so endet. Aber als FC Bayern musst du jetzt einen gestandenen Torwart holen“, forderte Hamann. Der deutsche Torhüter Stefan Ortega kann sich einem Medienbericht zufolge einen Wechsel von Manchester City zum FC Bayern sehr gut vorstellen. Wie ran.de berichtete, würde der 30 Jahre alte Ersatztorwart des Champions-League-Siegers gerne wechseln.

Demnach blocken die Engländer den Transfer allerdings, solange sie keinen passenden Nachfolger verpflichtet haben. City Trainer Pep Guardiola sagte am Dienstag über den angeblich von den Bayern umworbenen Keeper gar: „Wir wollen ihn nicht verkaufen und wir wollen ihn nicht verleihen.“

Neuer erst 2024 wieder fit?

Neuer hatte sich vor neun Monaten beim Skifahren den Unterschenkel gebrochen und wollte ursprünglich zum Start in die Saison wieder im Tor des FC Bayern stehen. Zuletzt häuften sich aber Berichte, denen zufolge der 37-Jährige womöglich erst 2024 wieder spielen können wird.

Hamann würde sich wünschen, dass Neuer wieder zu alter Stärke findet. „Aber ich bezweifle es“, sagte er. Der Weltmeister von 2014 habe schon vor seiner Verletzung durchwachsene Spiele gezeigt. „Dass er jetzt, nach dieser Verletzung, besser zurückkehrt, das ist für mich Utopie. Bayern muss eine Nummer eins holen, die dem Club drei bis vier Jahre Sicherheit gibt.“