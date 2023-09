„Vergiftete Atmosphäre“: Hamann sieht interne Bayern-Probleme

Dass die Bayern am Deadline-Day leer ausgegangen sind, ist für Dietmar Hamann vor allem ein Resultat der unzureichend besetzten Führungsetage und der Zusammensetzung des für den Sommer gegründeten Transfer-Gremiums um die Ex-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sowie Trainer Thomas Tuchel und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. „Da war man sich oft nicht einig und das hat Zeit gekostet“, so Hamann am Samstag bei Sky.

Der frühere Bayern-Profi hat bei seinem Ex-Klub ein „Macht-Vakuum“ ausgemacht. „Deswegen sind sie gestern so auf die Nase gefallen“, so sein Urteil. Es gebe aktuell „keine starke Hand“ im Klub. Hoeneß und Rummenigge hätten keine operative Funktion und „Dreesen ist im Hintergrund“. Hamanns Forderung: „Der Vorstandsvorsitzende Dreesen müsste meiner Meinung nach etwas energischer in Erscheinung treten.“ Einer müsse schließlich die Entscheidungen treffen: „Im Moment scheint das der Trainer zu sein. Bei Kane hat er mitgeholfen, der ist gekommen. Nur hat er sich auch immer wieder fragwürdig zu Spielern geäußert.“

Die Sechser-Debatte habe der Stimmung im Klub nicht gut getan, befürchtet der TV-Experte. „Du hast einen Trainer, der Sachen kommentiert, die er eigentlich nicht kommentieren sollte. Er hat Kimmich demontiert vor vier Wochen, hat ihm die Fähigkeit abgesprochen auf der Sechs zu spielen - der Position, auf der er 50 Länderspiele gemacht hat. Jetzt hat er gestern gesagt, Pavard und Stanisic zu verkaufen, war ein Fehler.“ Man müsse die Interessen des Vereins wahren, so Hamann.

Hamann: „Was denkt sich jetzt ein Kimmich?“

Die Auftritte des Trainers könnten zu einem Problem werden, so Hamanns Befürchtung: „Bei den Bayern ist im Moment keiner da, der den Trainer auch mal in die Schranken weist.“ Er erwartet sogar ernsthafte Spannungen zwischen Klub-Führung, Trainer und Mannschaft: „Das ist einfach eine vergiftete Atmosphäre vom Vorstand zum Trainer und vom Trainer zur Mannschaft. Gestern wollte man noch einen Spieler holen, den bis letzte Woche keiner kannte und für den hätten sie 65 Millionen gezahlt. Was denkt sich jetzt ein Kimmich? Macht sich der Kimmich das Trikot noch schmutzig für Thomas Tuchel? Geht er diesen letzten Meter, den du machen musst, um die Champions League zu gewinnen, um Meister zu werden?“

Seit dem 1. September ist mit Christoph Freund beim FC Bayern ein neuer Sportdirektor im Amt. Doch Hamann hegt Zweifel, ob das reicht. „Sie sind gut beraten, wenn da mal einer die Machtposition übernimmt. Christoph Freund ist jetzt da. Er ist aber ein Mann, der harmoniebedürftig ist. Also ob er bei Bayern der richtige Mann ist, das werden wir die nächsten Wochen und Monate sehen“, so der frühere Mittefeldspieler.