Nächster Star fällt aus: FC Bayern droht Abwehr-Chaos gegen Münster

Mit einigen Wochen Verspätung tritt der FC Bayern am Dienstagabend (20.45 Uhr, ZDF und Sky) das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Preußen Münster an. Bayern-Coach Thomas Tuchel muss dabei aller Voraussicht nach ziemlich kreativ werden, eine Viererkette aufs Feld zu kriegen. Nach Sportbuzzer-Informationen trat Sommer-Neuzugang Min-jae Kim die Reise nach Münster aufgrund einer Verletzung nicht mit an. Auch Matthjis de Ligt fehlt dem Rekordmeister nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Spiel gegen den VfL Bochum (7:0) für „einige Tage“.

Zudem dürfte der Gesundheitszustand vom letzten verbliebenen Stamm-Innenverteidiger, Dayot Upamecano, Tuchel Sorgen bereiten. Bereits auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gab der 50-Jährige an, dass der Franzose für das Spiel gegen den Drittligisten fraglich sei. „Wir müssen schauen, wie Upa drauf ist. Er hat seit der Länderspielpause ein bisschen latente Beschwerden.“ Tarek Buchmann, der im Sommer mit einem Profivertrag ausgestattet worden war, fällt mit einer Muskelverletzung aus.

Zwar kehrt Raphaël Guerreiro nach langer Verletzungspause in den Bayern-Kader zurück, doch für die Linksverteidiger-Position stünde Alphonso Davies bereit. Gut möglich also, dass Joshua Kimmich aus der Mittelfeldzentrale in die Innenverteidigung rutschen und Guerreiro ins kalte Wasser geworfen wird und auf der Achterposition aushelfen muss. Mit Konrad Laimer, der zuletzt Rechts hinten ausgeholfen hatte, sowie Noussair Mazraoui stehen lediglich zwei Optionen für die Rechtsverteidiger-Position zur Verfügung.