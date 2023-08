Auf dem Weg zum Comeback

Nach erneutem Eingriff: Bayern-Keeper Neuer setzt Aufbautraining fort

Torhüter Manuel Neuer hat sich am Sonntag einem geplanten Eingriff am rechten Wadenbein unterzogen. In diesem Zug wurde dem Stammkeeper des FC Bayern München das nach seinem Unterschenkel eingesetzte Metall entfernt. Das teilten die Münchner am Montag mit.