Shearer würde Kanes „verdammtes Auto“ nach München fahren

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern München? Diese Frage beschäftigt die Fußballwelt aktuell – allen voran Alan Shearer. Der legendäre ehemalige englische Stürmer hält aktuell mit 260 Treffern den Torrekord in der Premier League. Und das soll seiner Meinung auch so bleiben. In seiner Kolumne für The Athletic hat Shearer dem möglichen neuen Bayern-Star deshalb ein (nicht ganz ernst gemeintes) Angebot unterbreitet.

Vor Kane: Shearer ist Premier-League-Rekordtorschütze

Das Shearer-Versprechen voller englischem Humor: „Wenn Harry zu den Bayern gehen will, fahre ich sein verdammtes Auto selbst dorthin“, schrieb der Ex-Nationalspieler. „Alles, um meinen Torrekord zu beschützen.“ Schließlich sei ihm Tottenham-Superstar Kane mit 213 Treffern schon gefährlich nahe gekommen. Sollte Kane (29 Jahre alt) der englischen Liga erhalten bleiben, muss Shearer ernsthaft um seinen Rekord fürchten.

Die England-Legende geht sogar davon aus, dass ein Bayern-Wechsel Kane davon nicht abhalten könnte. „In Wahrheit ist alle Hoffnung wahrscheinlich vergebens. Harry ist fast 30. Aber er achtet auf sich, ging schwereren Verletzungen bisher aus dem Weg und hat die Fähigkeit, selbst bei einer späteren Rückkehr nach England genug Tore zu ballern, um mich zu überholen.“ Trotzdem will Shearer aber nicht aufgeben: „Gib mir die Schlüssel und stelle das Navi ein – und weg bin ich“, scherzte der 52-Jährige in Richtung Kane.

Tottenham lehnt erstes Bayern-Angebot für Kane wohl ab

Ob es überhaupt zu einem Bayern-Transfer von Kane kommt, steht in den Sternen. Medienberichten vom Wochenanfang zufolge sollen sich der deutsche Rekordmeister und der England-Kapitän zwar auf einen Transfer verständigt haben.

Laut Sun und dem Pay-TV-Sender Sky sollen die Spurs aber eine erste Offerte in Höhe von 70 Millionen Euro plus Boni abgelehnt haben. Demnach hofft Vereinspräsident Daniel Levi weiter darauf, Kane von einem neuen Vertragsangebot überzeugen zu können. Kanes Kontrakt läuft nach der kommenden Saison aus, dann wäre er ablösefrei. Die Bayern sollen aber ein weiteres Angebot vorbereiten.