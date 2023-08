Ehemaliger Bayern-Boss Kahn spricht über seine Zukunft

Nach seinem von zahlreichen Störgeräuschen geprägten Aus als Vorstandsboss des FC Bayern hat Oliver Kahn die Trennung öffentlich bislang noch nicht aufgearbeitet oder sich zu seinen Plänen für die Zukunft geäußert. Der Bild liegt eigenen Angaben zufolge nun aber ein Video vor, in dem Kahn kurz auf seinen Abschied vom deutschen Rekordmeister eingeht und nach vorn blickt. Der Clip soll am 1. Juni, also vier Tage nachdem Kahn seines Amtes enthoben wurde, entstanden sein. Er ist Bestandteil des Video-Kurses „Learning as a Leader“, den Kahn gemeinsam mit der Lernplattform „Masterplan“ entwickelte.

„Man muss sich natürlich schon ein bisschen schütteln, auch zwischendurch. Aber ich bin einfach so geprägt, geprägt auch vom Sport“, sagt Kahn demnach auf die Frage, wie er mit Rückschlägen wie dem Bayern-Aus umgehe. Er habe „die Erfahrung gemacht“, dass bei derartigen Situationen „nach einer gewissen Zeit der Reflexion“ auch „große Chancen bestehen.“ Kahn: „Du lernst nicht aus dem Scheitern, sondern aus der Reflexion über das Scheitern.“ Er sei ein Mensch, der sich stetig weiterentwickeln wolle, brauche nun aber Zeit, „um wieder neue Kräfte zu schöpfen“.

Zu seiner Zukunft sagte der ehemalige Bayern-Boss Anfang Juni: „Wenn ich jetzt mal die letzten Jahre Revue passieren lasse, ich glaube, so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gelernt. Deswegen will ich jetzt erst mal gar nichts lernen, sondern erst mal alles setzen lassen, weil ich glaube, danach wird schon sehr viel in mir passiert sein.“

Kahn war bei den Bayern direkt im Anschluss an den Gewinn der Meisterschaft und nach knapp zweijähriger Amtszeit als Vorstandsboss von seinen Aufgaben entbunden worden. Rund um die Trennung entwickelte sich ein Scharmützel zwischen Ex-Boss und Verein. Inzwischen sollen sich beide Seiten rund um die Gespräche über die Auflösung des eigentlich bis Ende 2024 datierten Vertrages wieder angenähert haben.