Ex-Bayern-Boss Kahn beendet Gastspiel in Saudi-Arabien

Kreis Plön

Die Anzahl der Flüchtlinge, die in den Kreis Plön kommen, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Dennoch fehlt es in den Kommunen an Wohnungen. Eine gute Nachricht: Die neue Unterkunft in Schönberg ist fast bezugsfertig.