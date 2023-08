Bayern-Aufstellung fix: Tuchel bringt Gnabry für Musiala - Pavard nicht im Kader

Bei seinem ersten Heim-Auftritt in der Bundesliga will Harry Kane glänzen. Nach dem Premieren-Tor des 100-Millionen-Euro-Stürmers in Bremen und den privaten Vaterfreuden soll die Feier-Woche des neuen Bundesliga-Topstars am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im bayerischen Duell mit dem FC Augsburg mit der ersten Kane-Show in der Allianz Arena abgerundet werden. Und wer legt dem Kane die Tore auf? Thomas Müller?

Bei der Pressekonferenz äußerte sich Tuchel noch kryptisch, nun ist klar: Der 33 Jahre alte Routinier füllt vorerst nicht die Rolle des verletzt fehlenden Jamal Musiala (Muskelfaserriss) aus. Stattdessen vertraut der FCB-Coach auf Serge Gnabry, dahinter starten erneut Leon Goretzka und Joshua Kimmich auf der Doppelsechs. Benjamin Pavard, der mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht wird, fehlt im FCB-Kader. Als Rechtsverteidiger beginnt wie schon in Bremen Noussair Mazraoui. Der israelische Keeper Daniel Peretz, der unter der Woche von Maccabi Tel Aviv verpflichtet worden war, ist laut Klub-Angaben noch nicht spielberechtigt und steht somit noch nicht im Aufgebot.

So startet der FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich- Sané, Gnabry, Coman - Kane

Der FC Augsburg setzt im Duell mit dem großen Nachbarn aus München auf Bayern-Schreck und Nationalspieler Mergim Berisha. „Er spielt von Beginn an, weil er eine ausgezeichnete Quote hat“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen. In der vergangenen Spielzeit hatte Berisha beim 1:0 und 3:5 gegen die Münchner insgesamt drei Tore für die Fuggerstädter erzielt. „Er ist nach seiner Verletzung noch nicht bei hundert Prozent. Wir werden sehen, wie lange es für ihn reicht“, sagte Maaßen weiter. Angst haben die Augsburger vor dem FCB schon lange nicht mehr. Im Gegenteil: Der kleine FCA hat sich zum Münchner Angstgegner entwickelt - zwei der letzten vier Bundesliga-Duelle konnten die Fuggerstädter gewinnen. „Wir wollen ihnen auf den Sack gehen. Wir wollen nervig sein. Dann ist da was zu holen“, kündigte Maaßen angriffslustig an.

So startet der FC Augsburg: Dahmen - Engels, Bauer, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - Vargas, Demirovic - Michel, Berisha