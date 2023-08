Goretzka verteidigt Sané nach Schubser vor Kabinen-Gang

Leroy Sané gehörte auch gegen den FC Augsburg (3:1) erneut zu den Aktivposten in der Offensive des FC Bayern und hatte maßgeblichen Anteil an der 1:0-Fürhung, die durch ein Eigentor fiel, das er durch seine Vorbereitung erzwungen hatte. Doch auch außerhalb des Feldes stand der Nationalspieler am Sonntag im Mittelpunkt.

Als die Spieler nach dem Halbzeitpfiff Richtung Kabinentrakt gingen zeigten die TV-Kameras zunächst, wie der Münchener sich ein Wortgefecht mit dem neben ihm laufenden Augsburger Mads Pedersen lieferte. Für den Zuschauer war klar ersichtlich, dass zwischen den beiden Spielern nicht unbedingt Sympathie-Bekundungen ausgetauscht wurden. Als die beiden wenige Sekunden später erneut eingeblendet wurden, war die verbale Auseinandersetzung immer noch nicht abgehakt - und wurde handgreiflich. Sané schubste Pedersen, der rempelte mit der Schulter zurück, anschließend gingen die in der Nähe befindlichen Spieler und Betreuer dazwischen und trennten die Streithähne. Dann verschwanden die noch immer schimpfenden Beteiligten im Kabinengang der Allianz Arena.

Was genau zwischen Sané und Pederson vorgefallen war, wusste auch Bayern-Kollege Leon Goretzka nach dem Spiel nicht genau: „Also da müsste ich jetzt mutmaßen, ich weiß nicht, ob das Sinn macht“, sagte der Mittelfeldspieler am DAZN-Mikrofon und berichtete: „Ich war vor ihm unterwegs, hab aber gemerkt, als er rein kam, dass er gut on fire war.“

Goretzka: „Das ist das, was wir von Leroy erwarten“

Goretzka war bemüht den Vorfall nicht unnötig groß zu reden und versuchte stattdessen der Aktion etwas Positives abzugewinnen: „Das sind Emotionen. Ich glaube, das kennt Herr Ballack auch nur zu gut. Das gehört dazu, das ist auch das, was wir von Leroy erwarten, was wir wollen.“ Ex-Nationalspieler Michael Ballack stand während des Interviews als TV-Experte neben Goretzka und lächelte zustimmend. Goretzka fuhr fort: „Ich glaube, davon geht die Welt nicht unter. Leroy muss sich auch extrem viel auf dem Platz gefallen lassen. Er wird eigentlich in jedem Spiel immer in Mangel genommen. Von daher würde ich ihn an der Stelle – ohne jetzt alles mitbekommen zu haben – in Schutz nehmen.“

Auch Trainer Thomas Tuchel ließ durchblicken, die Szene nicht überbewerten zu wollen: „Ist noch im grünen Bereich“, so der mit einem Schmunzeln versehene einzige Kommentar des Bayern-Coaches zu der Szene.

Pedersen: „Wir lachen anschließend darüber“

Auch Pedersen selbst spielte den Zwischenfall nach dem Schlusspfiff herunter: „Zwischen mir und Sané ist gar nix. Wir sind einfach zwei Spieler, die Bock auf Fußball haben und gewinnen wollen. Wir lachen anschließend darüber. Da ist gar nichts Persönliches zwischen uns.“Auf dem Rasen waren die beiden Spieler immer wieder im direkten Zweikampf aufeinandergetroffen. „Das ist einfach Fußball und das kann passieren, wenn die Temperatur im Spiel hoch ist. Ich weiß, wie viel Qualität er hat. Gegen ihn muss man einfach den Körper einsetzen und ihn manchmal blockieren. Vielleicht treffen wir uns mal in München und quatschen ein bisschen. Bisschen Trashtalk ist immer dabei“, befand Pedersen.