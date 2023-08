Ablöse, Verspätung, Debüt: Fragen und Antworten zum nahenden Kane-Transfer

Fliegt er oder fliegt er nicht? Bei dieser Fragestellung geht es im Fußballbusiness meist um die Trainer kurz vor einem anstehenden Rauswurf. Vom frühen Freitagmorgen an jedoch geriet der geplante Flug von Harry Kane von London nach Oberpfaffenhofen bei München zum Krimi. Erst am späten Nachmittag startete der Privatflieger mit dem 30-jährigen Kapitän der englischen Nationalmannschaft an Bord, nach der Landung soll sofort der Medizincheck erfolgen.

In der Nacht zu Freitag hatten sich die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur und dem FC Bayern München auf einen Wechsel des Mittelstürmers ein Jahr vor Vertragsende geeinigt. Somit gelang der Durchbruch nach zähen Verhandlungen über Wochen mit dem störrischen Tottenham-Boss Daniel Levy. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Rekordtransfer der Bundesliga-Geschichte:

Was kostet die Bayern der Transfer?

Abgesehen von Nerven, verschwitzten Hemden und zig Flugmeilen eine Menge Geld. Kane, der in München einen Vierjahresvertrag bis 2027 unterschreiben und mit rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt zum Topverdiener im Kader werden soll, ist der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Nach mehreren Nachverhandlungen ließ sich Tottenhams Verhandlungsführer Levy beim vierten, erneut verbesserten Angebot der Bayern erweichen. Die Ablösesumme soll britischen Medien zufolge mehr als 120 Millionen Euro inklusive erfolgsabhängiger Bonuszahlungen betragen.

Warum gab es eine Verzögerung?

Seit dem frühen Vormittag wartete Kane auf grünes Licht für den Flug von London-Stansted nach München. Ursprünglich sollte die Cessna um 8.45 Uhr deutscher Zeit starten, doch Tottenham intervenierte, weil es noch Kleinigkeiten im komplexen Vertragswerk nachzuverhandeln gab. Kane saß auf gepackten Koffern und wartete in einem Haus der Familie in der Nähe des Flughafens im Nordosten Londons auf die Flugerlaubnis, die um 15.50 Uhr endlich kam. Als Kane in der Luft sein sollte, machten jedoch schon bald Meldungen über eine vermeintliche Verspätung die Runde - der Topstar sollte demnach erst um 19.25 Uhr und damit eine Stunde später als vorgesehen in Deutschland landen.

Was sagt Trainer Thomas Tuchel zu seinem Wunschstürmer?

Als die Pressekonferenz startete, war Kane noch nicht auf Münchner Boden gelandet, der Deal also nicht zu 100 Prozent fix. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das kann ich bestätigen“, sagte Tuchel, der Transfer habe „höchste Priorität“. Dies zeige, so Tuchel, „wie wichtig das für uns ist. Wir versuchen, den Kapitän aus England zu holen. Das zeigt schon die Größe des Deals.“ Konkreter wurde Tottenhams neuer Teammanager Ante Postecoglou. Nach seinem Kenntnisstand stehe „der Deal unmittelbar bevor“, sagte er am Freitagnachmittag. Das gebe „etwas Klarheit“, er plane die Vorbereitung auf den Premier-League-Start am Sonntag beim FC Brentford „ohne Harry“.

Kann Kane im Supercup sein Debüt geben?

Sein Mitwirken am Samstag gegen Pokalsieger RB Leipzig (20.45 Uhr, Sky und Sat.1) sei „offen“, sagte Tuchel am Freitagnachmittag. „Im Moment ist Harry Kane nicht unser Spieler, deswegen ist er auch nicht Teil der Taktik.“ Noch nicht. Ob ­Kane vielleicht als Joker eingewechselt wird, bleibt fraglich. Laut der Deutschen Fußball Liga (DFL) endet die Deadline zur Spielermeldung für den Supercup um 15 Uhr am Spieltag. Bis dahin müsste der FC Bayern sämtliche Unterlagen, sprich den Vertrag, die Versicherung und das Ergebnis des Medizinchecks, im DFL-System hochgeladen haben. Ein Wettlauf mit der Zeit.

Was wird von Kane erwartet?

Nicht weniger, als an die exorbitanten Torquoten von Ex-Bayern-Mittelstürmer Robert Lewandowski (2014 bis 2022) heranzureichen und mit seinen Treffern möglichst viel zum avisierten Triple beizutragen.