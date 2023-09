Frust-Auftritt im TV: Müller wütet über Entscheidungen – Referee reagiert

Thomas Müller hatte keine große Lust, auf die Fragen von DAZN-Moderator Alexander Schlüter zu warten. Nach dem 2:2 (1:1) im Topspiel gegen Bayer Leverkusen preschte der angefressene Führungsspieler des FC Bayern selbst vor. „Wie habt ihr denn die Szenen gesehen vor dem 1:1 und vor dem 2:2? Nur so als Checkup. Man kann es ja in viele Richtungen auslegen“, fragte der 34-Jährige sowohl Schlüter als auch den neben ihm stehenden Experten Michael Ballack. Schon Müllers Tonfall war deutlich zu entnehmen: Mit der Leistung von Schiedsrichter Daniel Schlager in zwei für ihn spielentscheidenden Szenen war der deutsche Nationalspieler alles andere als zufrieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Foul von mir oder Foul von ihm?“, fragte Müller bei der Szene, in der er Alejandro Grimaldo gefoult hatte. Der Bayer-Profi hatte den folgenden Freistoß in der 24. Minute direkt zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelt. Für Ex-DFB-Kapitän Ballack war die Sache klar: „Er spielt natürlich den Ball, ihr habt beide den Fuß oben. (...) Man kann es so geben. Du siehst es sicherlich anders.“ Das tat Müller auch: „Er spielt ihn zwar, aber mit der offenen Sohle. Ich komme von unten, will den Ball nur wegschießen“, monierte der Bayern-Profi.

Bei der zweiten Szene ging es um das Foul von Alphonso Davies im Strafraum an Jonas Hofmann in der vierten Minute der Nachspielzeit, das zum Strafstoß und zum Ausgleich für Bayer durch Exequiel Palacios geführt hatte. „Was machen wir da?“, fragte Müller und konnte den Pfiff von Schiedsrichter Daniel Schlager, der sich die Szene per Videobeweis noch einmal angeschaut hatte, nicht gänzlich nachvollziehen. „Wir spielen immer noch einen Kontaktsport“, sagte Müller. „Klar, kannste pfeifen, du findest schon Argumente dafür, aber er ist sehr soft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ähnlich argumentierte Bayern-Trainer Thomas Tuchel: „Wenn wir uns die Wiederholungen anschauen: Dass es da Kontakt gibt und Jonas den dankend annimmt, ist ja klar. Dass es viel zu gierig ist, von Phonzie zu versuchen, durch die Beine zum Ball zu kommen, ist auch klar“, sagte Tuchel und kam zum Schluss: „Für mich ist es viel zu wenig, dass der VAR eingreift.“ Der Pfiff nach Videobeweis sei einfach „super soft“.

Schiedsrichter Schlager bewertete im Anschluss der Partie beide kritisierte Entscheidungen jedoch als richtig. In der ersten Szene habe Müller Grimaldo „von unten gegen den Fuß“ getreten. Beim Elfmeter habe ein „klarer Treffer“ an Jonas Hofmann vorgelegen. „Das Hinfallen des Spielers Hofmanns passt für mich zum Treffer an der Wade“, erklärte der Referee.

Müller zieht nach Interview mosernd ab

Ob Müller diese Erklärung ausreicht? Schon nach den Einschätzungen von Ballack und Schlüter hatte der Angreifer im DAZN-Interview die Nase voll – und verabschiedete sich mosernd: „Ihr merkt schon. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Dass ihr da nicht mal so ein bisschen ... Come on! Wir spielen Fußball“, schimpfte Müller.