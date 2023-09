Aufstellungen fix: Coman fehlt den Bayern gegen Leverkusen – Kimmich dabei

Den Auftakt des 4. Spieltags bestreitet der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen in der Münchner Allianz Arena. Im Vorfeld kritisierten Offizielle beider Vereine die Ansetzung des Spitzenspiels, das drei Tage nach dem erfolgreichen Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Frankreich angepfiffen wird. Für Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes ist es „nicht ganz zu verstehen, dass dieses Spiel am Freitag stattfindet“. Bayern-Trainer Thomas Tuchel betonte, dass es wichtig sei, dass sich trotz der kurzen Vorbereitungszeit „jeder auch gedanklich wieder reinfuchst“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tuchel visiert vor dem für den 24. September geplanten Oktoberfest-Besuch seiner Mannschaft drei Siege an, den Auftakt soll es gegen die Werkself geben. „Die Wiesn spielt natürlich in der Spielvorbereitung und in der Herangehensweise überhaupt keine Rolle. Aber wenn wir einen ordentlichen Besuch haben wollen, müssen wir Vorarbeit leisten“, so der 50-Jährige.

Bayern ohne Kimmich, Leverkusen unverändert

Der deutsche Rekordmeister bietet überraschend den zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich auf. Den Nationalspieler hatten zuletzt muskuläre Probleme geplagt. Der Österreicher Konrad Laimer rückt wohl als Rechtsverteidiger in die Aufstellung. Der Neuzugang von RB Leipzig gibt damit in der Liga sein Startelf-Debüt für die Münchener. Im Tor steht erneut Neuer-Ersatz Sven Ulreich, da sich die Rückkehr des fünffachen Welttorhüters in das Mannschaftstraining weiter verzögert. Kingsley Coman fällt kurzfristig aufgrund von muskulären Beschwerden aus, wie der FCB mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So startet der FC Bayern: Ulreich – Laimer, Kim, Upamecano, Davies – Kimmich, Goretzka – Sane, Müller, Gnabry – Kane

Beim Tabellenführer aus Leverkusen kehren die rotgesperrten Piero Hincapie und Amine Adli in den Kader zurück. Damit fehlen dem Tabellenführer nur noch der langzeitverletzte Patrik Schick (Reha nach Adduktoren-OP) und die angeschlagenen Arthur, Timothy Fosu-Mensah und Noah Mbamba. Gegen die Bayern startet im defensiven Mittelfeld Robert Andrich anstelle von Exequiel Palacios.

So startet Leverkusen: Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo – Hofmann, Wirtz – Boniface