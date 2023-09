Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im TV und Online-Stream sehen

Neun Punkte aus drei Spielen - so lautet die Ausbeute von Bayern München und Bayer Leverkusen nach den ersten Wochen der Bundesliga-Saison. Jetzt geht die Länderspielpause mit dem Topspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) zu Ende. Die Leverkusener belegen mit dem leicht besseren Torverhältnis aktuell den ersten Platz in der Liga. Das Team von Xabi Alonso wusste bei Siegen gegen Leipzig, Mönchengladbach und Darmstadt zu beeindrucken und gilt als aussichtsreicher Kandidat für das Titelrennen.

Die Werkself muss nun allerdings die Fahrt zum Rekordmeister antreten, der ebenfalls einen guten Liga-Start hinlegte. Insgesamt ist die Stimmung in München allerdings nicht ganz so euphorisch wie in Leverkusen. Der Saisonstart gilt - unter anderem aufgrund der Supercup-Niederlage gegen Leipzig - als ausbaufähig. „Wir haben die ersten beiden Spiele mit 4:0 und 3:1 gewonnen, und es wurde immer noch darüber gesprochen, dass wir mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, nicht allzu glücklich waren”, sagte Harry Kane am Rande seiner Länderspieleinsätze mit England.

Wie sehe ich das Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Die Freitagspartie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt, eine TV-Ausstrahlung erfolgt auf dem linearen TV-Sender DAZN 1, der unter anderem bei Sky dazugebucht werden kann. Die Übertragung beginnt um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt Alex Schlüter, kommentiert wird von Max Siebald und Experte Michael Ballack.

Kann ich das Spiel zwischen dem FC Bayern und Leverkusen im Livestream verfolgen?

DAZN überträgt die Partie der Bayern gegen Leverkusen online live. Dafür ist allerdings ein Abo beim Streamingsender nötig. Anpfiff des Spiels ist um 20.30 Uhr.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Bayern gegen Leverkusen?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Topspiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel des FC Bayern gegen Leverkusen an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 20.30 Uhr zu sehen.