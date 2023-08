FC Bayern gegen FC Augsburg live im TV und Online-Stream sehen

Harry Kane steht vor seinem zweiten Bundesliga-Spiel mit dem FC Bayern. Nach dem Traum-Einstand des Rekordzugangs in der deutschen Top-Liga mit Tor und Torvorlage beim 4:0 gegen Werder Bremen will der Engländer am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den FC Augsburg im ersten Liga-Heimspiel erneut treffen. „Ich freue mich auf mein erstes Heimspiel in der Liga“, sagte er und führte mit Blick auf das Bremen-Spiel aus: „Hoffentlich können wir so weitermachen.“ Verzichten muss der FCB indes auf Jamal Musiala, der sich im Training verletzt hat.

Sattelfest präsentierte sich die Defensive von Gegner FC Augsburg beim Auftakt schon einmal nicht. Die Fuggerstädter lieferten sich einen spektakulären 4:4-Schlagabtausch mit Borussia Mönchengladbach. Ein Stück Selbstvertrauen kann der FCA aus der jüngeren Vergangenheit des bayerischen Duells ziehen: In den letzten beiden Spielzeiten gelang jeweils ein Sieg gegen den FC Bayern – allerdings jeweils im Heimspiel.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern gegen den FC Augsburg live im TV?

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] überträgt die Bundesliga-Partie zwischen Bayern München und Augsburg live und exklusiv. Die Übertragung mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Michael Ballack beginnt am Sonntag um 16.45 Uhr. Zum Anstoß um 17.30 Uhr übernimmt Uli Hebel als Kommentator.

Kann ich FC Bayern München gegen FC Augsburg im Livestream verfolgen?

Bei DAZN [Anzeige] wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten der Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg geben. Die Monatsmitgliedschaft für ein DAZN-Paket, das die Bundesliga-Übertragungen beinhaltet, ist derzeit ab 29,99 Euro zu haben.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Bayern gegen Augsburg?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Bayern gegen Augsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Der Sportbuzzer bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel FC Bayern gegen FC Augsburg an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es ab 17.15 Uhr im Liveticker.