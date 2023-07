FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale live im TV und Online-Stream sehen

Am Samstagmittag (12 Uhr MESZ) trifft der FC Bayern München im Tokio National Stadium im zweiten Testspiel seiner laufenden Asien-Reise auf Kawasaki Frontale. Nach dem lockeren 27:0-Erfolg über den Kreisklassen-Klub FC Rottach-Egern musste Thomas Tuchels Team am Mittwoch eine 1:2-Niederlage gegen Triple-Sieger Manchester City hinnehmen.

Gegen den letztjährigen Tabellenzweiten der japanischen J-League will der FCB, zu dessen 27-Mann-Kader für die Asienreise auch die Neuzugänge Konrad Laimer und Min-Jae Kim zählen, nun Wiedergutmachung betreiben. Wie schon in den Partien zuvor darf eine Menge Rotation erwartet werden. Am 2. August schließen die Bayern ihre Reise mit einem dritten Testspiel gegen den FC Liverpool ab. Am 12. August beginnt die Saison dann mit dem deutschen Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig.

Wie sehe ich das Testspiel FC Bayern gegen Kawasaki Frontale live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Kawasaki Frontale am Samstag ab 11.45 Uhr live auf seinem Sender Sky Sport News. Auch beim Streaming-Giganten DAZN wird das Spiel zu sehen sein. Die Übertragung beginnt hier pünktlich zum Anstoß um 12 Uhr.

Wird das Testspiel zwischen dem FC Bayern und Kawasaki Frontale im Free-TV übertragen?

Nein, das Testspiel zwischen dem FC Bayern und Kawasaki Frontale wird es nicht im Free-TV zu sehen geben.

Kann ich FC Bayern gegen Kawasaki Frontale im Livestream verfolgen?

Das Testspiel zwischen dem FC Bayern und Kawasaki Frontale kann am Samstag sowohl über DAZN, als auch über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] verfolgt werden. Beide Optionen sind kostenpflichtig. Darüber hinaus bietet DAZN einen Livestream auf seinem Youtube-Kanal an.