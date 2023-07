FC Bayern gegen FC Liverpool live im TV und Online-Stream sehen

Die Saisonvorbereitung des FC Bayern biegt auf der Zielgeraden ein. In nicht einmal zwei Wochen steht für die Mannschaft von Thomas Tuchel der Pflichtspielauftakt im Supercup gegen RB Leipzig an. Am Mittwoch (13.30 Uhr) steigt aber zunächst einmal das nächste große Testspielhighlight: In Singapur treffen die Münchener auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Nach dem 1:2 gegen Manchester City und dem 1:0 gegen Japan-Klub Kawasaki Frontale ist es der dritte Test für den FCB. Das Duell gegen die „Reds“, gegen die man zuletzt im März 2019 in der Champions League ausschied, soll endlich das erste große Erfolgserlebnis der Vorbereitung bringen.

Für den FC Liverpool stellt der Test die Fortsetzung der deutschen Wochen dar. Gegen insgesamt vier Teams aus Bundesliga und 2. Liga testen Klopp und Co.: Der KSC wurde 4:2 besiegt, gegen Greuther Fürth spielte man 4:4. Am kommenden Montag geht es dann noch gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98. Die Generalprobe für den Bayern-Test glückte dem Premier-League-Klub am Sonntag: Gegen Liga-Rivale Leicester City gewann man mit 4:0. Der Saisonstart steht für Liverpool einen Tag später als für den FCB mit einem Premier-League-Spiel gegen Chelsea am 13. August an.

Wie sehe ich das Testspiel FC Bayern gegen FC Liverpool live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool am Mittwoch ab 13.15 Uhr live auf seinem Sender Sky Sport Bundesliga. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Timo Schäfers. Außerdem übertragt auch Privatsender RTL die Partie. Dort beginnt die Übertragung ab 13.25 Uhr.

Wird das Testspiel FC Bayern gegen FC Liverpool im Free-TV übertragen?

Ja! RTL überträgt die Partie FC Bayern gegen FC Liverpool am Mittwoch live und gratis. Die Übertragung aus Singapur beginnt bei dem Privatsender um 13.25 Uhr. Anstoß ist fünf Minuten später um 13.30 Uhr.

Kann ich FC Bayern gegen FC Liverpool im Livestream verfolgen?

Das Testspiel FC Bayern gegen FC Liverpool wird vom Streaming-Dienst DAZN übertragen. Darüber hinaus ist die Partie im Livestream über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] empfangbar. RTL zeigt das Spiel ebenfalls auf seiner Streaming-Plattform RTL+. Außerdem bieten FCB-Sender FC Bayern TV Plus und Liverpools Haussender LFC.tv eine Live-Übertragung an. Die Dienste sind aber wie Sky, DAZN und RTL+ nicht kostenfrei.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für FC Bayern gegen Liverpool?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Testspiel FC Bayern gegen FC Liverpool bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

