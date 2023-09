Schiri-Newcomer leitet Bayern-Spiel gegen Manchester United

Zum Start in die neue Saison in der Champions League erlebt der FC Bayern München eine Schiedsrichter-Premiere. Der Schwede Glenn Nyberg wird am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) den Königsklassen-Klassiker zwischen dem deutschen Rekordmeister und Manchester United in der Münchner Allianz Arena leiten. Für den 34 Jahre alten Unparteiischen ist es erst der dritte Champions-League-Einsatz.

In der vergangenen Saison setzte die UEFA den Newcomer bei zwei Gruppenspielen ein. Am 14. September des vergangenen Jahres pfiff er die Begegnung von Schachtjor Donezk gegen Celtic Glasgow (1:1) und am 1. November das Duell zwischen den Glasgow Rangers und Ajax Amsterdam (1:3). Nun folgt sein erster Königsklassen-Auftritt auf deutschem Boden.

In der aktuellen Spielzeit leitete Nyberg bereits die Partie zwischen Olympiakos Piräus und dem KRC Genk (1:0) in der Qualifikation zur Europa League.