Im Liveticker: Werder Bremen empfängt den FC Bayern

Am Freitagabend hat das Warten für die deutschen Fußball-Fans endlich ein Ende. Mit dem Klassiker zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) startet die 61. Spielzeit der Bundesliga. Der Rekordmeister und Titelverteidiger will nach der trotz der Meisterschaft enttäuschenden vergangenen Saison zurück zu alter Dominanz finden. Mit einigen Neuzugängen – darunter vor allem Stürmerstar Harry Kane – peilt Trainer Thomas Tuchel nach der Supercup-Pleite gegen RB Leipzig den ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison an. „Freitagabend in Bremen, da wäre ich früher als Junge vor dem Fernseher gesessen. Es wird eine super Stimmung, es ist ein absoluter Klassiker“, freute sich Tuchel.

Die Gastgeber wollen dem FCB am Freitag die Suppe versalzen. Nach dem überraschenden Pokal-K.o. gegen Drittligist Viktoria Köln weiß Trainer Ole Werner um die Ausgangslage: „Unsere Herangehensweise an das Spiel ist klar: Wir sind sicherlich der Außenseiter und müssen es erstmal gegen den Ball sehr gut machen“, sagte er. „Insgesamt müssen wir sehr eklig sein und kompakt verteidigen.“ Die Bremer können erst einmal zwar weiter auf Nationalspieler Niclas Füllkrug setzen. Star-Neuzugang Naby Keita, der ablösefrei aus Liverpool kam, wird aber noch einige Zeit fehlen.

Live: Harry Kane und der FC Bayern spielen in Bremen

Viele Augen werden am Freitag auf Bayerns neue Nummer neun Kane gerichtet sein. Der Stürmer bekam von Trainer Tuchel nach der Ankunft in München bereits eine Einsatzgarantie ausgesprochen. Beim 0:3 in Leipzig gab er in einem Kurzeinsatz bereits sein Debüt. Am Freitag soll nun nach Hoffnung der Fans das erste Tor gelingen. Tuchel verspricht sich viel vom Stürmer: „Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen“, versprach er vor dem Auftaktspiel. Kane selbst versprach Besserung im Vergleich zum Leipzig-Spiel: „Wir sind bereit, zurückzuschlagen. Eine solche Niederlage im eigenen Stadion willst du als Profi im nächsten Spiel wieder geraderücken.“