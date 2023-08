Kane trifft nach 74 Bundesliga-Minuten erstmals ins Schwarze

Kostenfrei bis 11:40 Uhr lesen

„Aktion von Herzen“

Robert Stolley will am 9. September ein Charity-Open-Air-Festival für Erwachsene und Kinder in Kaltenkirchen veranstalten. Die gesammelten Spenden sollen an ein Kinderhospiz gehen. Das erwartet die Besucher und Besucherinnen.