FC Bayern wohl zu Geheim-Verhandlungen in Lissabon

Der Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Min-jae Kim geht offenbar in die heiße Phase. Laut eines Berichts der Bild hat es am Mittwoch in Lissabon Geheim-Verhandlungen zwischen Marco Neppe, dem technischen Direktor des FC Bayern, und dem Berater des Abwehr-Stars der SSC Neapel gegeben. Die Gespräche mit Lourenço Rita seien positiv verlaufen. Bis es zu einer Einigung kommt, könnte es allerdings noch dauern.

FC Bayern: Mega-Gehalt für Transfer-Ziel Min-jae Kim?

Kim soll den italienischen Meister über eine Ausstiegsklausel im Bereich von 50 Millionen Euro verlassen dürfen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Der südkoreanische Nationalspieler war eine tragende Säule in der Defensive auf dem Weg zu Neapels erster Meisterschaft seit 1990. In 35 von 38 Liga-Spielen stand er in der Startelf. Bei der WM in Katar gelang ihm mit Südkorea der Einzug ins Achtelfinale.

Der 1,90 Meter große Abwehrspezialist soll bei den Bayern den wechselwilligen Lucas Hernandez ersetzen und laut Transfer-Experte Fabrizio Romano einen Vertrag bis 2028 erhalten. Laut Sky sind die Bayern bereit, dem 26-Jährigen ein Gehalt in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro zu zahlen.

FC-Bayern-Wunschspieler Kim absolviert Militärdienst in Südkorea

Problem für den FC Bayern: Der amtierende deutsche Meister kann aktuell nicht mit seinem Wunschspieler für die Zentrale sprechen. Kim absolviert aktuell seinen Militärdienst in Südkorea. Diesen muss jeder männliche Staatsbürger absolvieren. Kims Dienst soll noch zwei Wochen (verkürzt für Fußballprofis) andauern.