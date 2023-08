Bericht: FC Bayern plant Geheimtest vor Bundesliga-Start

Am 12. August beginnt für den FC Bayern München die neue Saison: Der amtierende Meister empfängt DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum Supercup-Showdown in der Allianz Arena. Sowohl für den FCB als auch RB ist das Spiel im Zusatzwettbewerb der letzte Härtetest vor den Start der neuen Bundesliga-Saison eine Woche später – oder doch nicht? Nach Informationen der Bild sollen beide Teams nur kurz nach dem Supercup direkt noch mal aufeinandertreffen.

Für eine ausgiebige Feier mit der ersten Trophäe der neuen Spielzeit bleibt den Klubs keine Zeit. Die Testpartie soll bereits einen Tag nach dem Cup-Finale am Bayern-Campus unter Ausschluss der Öffentlichkeit und jeder Form von Berichterstattung – also top secret – stattfinden. Geplant sei, dass in dieser Partie die Bayern- und Leipzig-Profis zum Zug kommen, die am Vorabend nicht gespielt haben, heißt es. So wären alle Spieler vor dem Saisonstart optimal belastet.

FC Bayern: Testspiel gegen AS Monaco noch nicht letztes vor Bundesliga-Start?

Bislang galt für den FC Bayern, der gerade seine Asien-Reise beendet hat, die Partie gegen Ligue-1-Klub AS Monaco am 7. August als letzter Härtetest für die neue Bundesliga-Saison. RB testet in der Woche vor dem Supercup-Duell gegen den La-Liga-Klub UD Las Palmas (5. August). Der angebliche Geheimtest ist auf den Webseiten beider Teams bislang noch nicht aufgetaucht.

Der FCB startet am 18. August mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison. RB Leipzig greift zwei Tage später bei Bayer Leverkusen ins Liga-Geschehen ein.