Bayern-Geheimtest offenbar abgesagt

Es war eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der letzten Wochen. Eigentlich wollten der FC Bayern München und RB Leipzig ihren beim Supercup-Duell am Samstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) nicht zum Einsatz gekommenen Profis trotzdem Spielpraxis verschaffen. Die Lösung sollte ein Geheimtest am darauffolgenden Tag unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne mediale Berichterstattung sein. Doch nun soll RB laut übereinstimmenden Medienberichten von diesem Test Abstand genommen haben.

RB Leipzig hat wohl Angst vor Verletzungen

Nach Bild- und dpa-Informationen sagten die Sachsen die Partie auf dem Bayern-Campus kurzfristig ab. Die Angst vor Verletzungen soll dabei eine Rolle gespielt haben, nachdem die RB-Spieler Amadou Haidara und El Chadaille Bitshiabu mit größeren Blessuren längerfristig nicht zur Verfügung stehen.

So zog sich Haidara beim Testspiel gegen UD Las Palmas am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung in der linken Wade zu und fällt mehrere Wochen aus. Bitshiabu droht wegen eines im Training zugezogenen Innenbandrisses die komplette Hinrunde zu verpassen.