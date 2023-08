Laimer-Ausgleich leitet die Wende ein: Bayern gewinnt Testspiel gegen Monaco

Sturmtief „Zacharias“

Das Sturmtief „Zacharias“ hat am Montag in Schleswig-Holstein Spuren hinterlassen. Zahlreiche Bäume, Zelte und Planen sorgten für Einsätze. In Kiel beschädigte ein morscher Baum gleich zwei Häuser. Aber auch in den Kreisen rund um Kiel mussten die Feuerwehren ausrücken.