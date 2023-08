Medizincheck naht: Pavard-Wechsel zu Inter vor Abschluss

Benjamin Pavard zieht es vom FC Bayern München zum italienischen Spitzenklub Inter Mailand. Nach Informationen des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), haben sich die Klubs auf einen Transfer des französischen Verteidigers verständigt. Noch am Dienstag wird der 27-Jährige nach Italien fliegen, am Mittwoch soll er sich schließlich zum obligatorischen Medizincheck beim Serie-A-Klub einfinden. Der Pavard-Wechsel wird dem deutschen Rekordmeister offenbar eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro zuzüglich weiterer Bonuszahlungen in Höhe von bis zu drei Millionen Euro einbringen.

Damit neigt sich wochenlange Unklarheit dem Ende entgegen. Pavard hatte, wie FCB-Trainer Thomas Tuchel bestätigte, seinen Transfer-Wunsch bereits bei den Münchener Verantwortlichen hinterlegt. Der FC Bayern betonte daraufhin auch vor dem Hintergrund des Wechsels von Josip Stanisic zu Bayer Leverkusen, den Defensivmann nur ziehen lassen zu wollen, wenn adäquater Ersatz bereitstünde. Dieser scheint nun offenbar gefunden zu sein. Favorit für die Position als Rechts- und Innenverteidiger ist Trevoh Chalobah von Premier-League-Klub FC Chelsea. Ein Transfer des 24-jährigen Engländers, der noch bis 2028 bei den „Blues“ unter Vertrag steht, hängt nur noch an den Rahmenbedingungen des Deals. Bayern-Trainer Tuchel gilt als großer Befürworter des Spielers. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Chelsea. Chalobah soll signalisiert haben, zu den Bayern wechseln zu wollen.

2019 war Pavard per Ausstiegsklausel für rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München gewechselt. Für die Bayern machte der Weltmeister von 2018 seither 163 Spiele, in denen er zwölf Tore erzielte und weitere zwölf vorbereitet. Beim deutschen Rekordmeister hatte Pavard unter anderem 2020 das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und Champions League gewonnen. Am Dienstag kursierten bereits Spekulationen über eine Deadline, die Inter den Münchenern hinsichtlich eines Pavard-Transfers gesetzt haben soll.