Bericht: FC Bayern gibt erstes Angebot für Kepa ab

Weltmeisterschaft vor Kiel

ORC-WM: 113 Crews gehen auf die Nachhol-Langstrecke

Die Weltmeisterschaft der ORC-Yachten vor Kiel geht in die entscheidende Phase: Am Donnerstagabend starten die Seglerinnen und Segler in die nachgeholte Langstrecke, die zum Auftakt dem Sturm zum Opfer gefallen war. In der „Königsklasse A“ ist die „Beau Geste“ kaum noch einzuholen – auch dank ihrer Detailverliebtheit.