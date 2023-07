Abschied möglich? Trainer Tuchel ordnet Situation von Goretzka ein

Hinter Leon Goretzka liegt eine sportlich durchwachsene Saison. Längst ist der 28-Jährige im Mittelfeld-Zentrum des FC Bayern München nicht mehr unumstritten. Auch aufgrund des großen Konkurrenzkampfes beim deutschen Rekordmeister wurde der deutsche Nationalspieler zuletzt vermehrt mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Bayern-Trainer Thomas Tuchel zählte den Zentrumspieler nun an. Der FCB-Coach sehe bei Goretzka „noch Luft nach oben“. Der gebürtige Bochumer sei „von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten“, sagte der Trainer: „Unsere Aufgabe ist, ihm dabei zu helfen.“

Mit den Münchenern habe Goretzka „ein unbefriedigendes Ende der Saison“ gespielt, ergänzte Tuchel: „Nicht nur im letzten Spiel, sondern in der letzten Phase. Für sich selbst und für uns auch.“ Und dass der Mittelfeldmann, der vertraglich noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden ist, sich vorzeitig aus München verabschieden könnte, schloss Tuchel nicht aus. „Situationen entstehen, in denen Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon jetzt nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung“, erklärte der FCB-Coach weiter.

So gebe es zu Beginn der Vorbereitung, zu welcher die Bayern seit Samstag zunächst im Trainingslager am Tegernsee verweilen, bei vielen Profis einige offene Fragen - auch bei Goretzka. „Es gibt einen großen Konkurrenzkampf. Ich glaube, dass jetzt erstmal alle Mittelfeldspieler sehen wollen, was passiert. Was plant der Trainer? Welche Systematik plant der Trainer? Wo ist da mein Platz? Fühl ich mich da wohl? Kriege ich die Einsatzzeit, die ich mir vorstelle?“, führte Tuchel aus.

FC Bayern: Leon Goretzka will wohl bleiben

Goretzka war im Sommer 2018 vom FC Schalke 04 zu den Münchenern gewechselt. Seither kam er in insgesamt 179 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei 34 Tore und bereitete 35 weitere Treffer vor. Zudem gewann er mit dem FCB unter anderem fünf deutsche Meisterschaften und die Champions League. Endet schon bald seine Zeit beim Rekordmeister? „Es ist noch zu früh in der Transferperiode, um da eine endgültige Aussage zu treffen“, ließ Tuchel diese Frage zunächst offen. Goretzka selbst will laut übereinstimmenden Medienberichten zumindest bleiben.