Hamann äußert pikanten Bayern-Verdacht: Tuchel vertraut Kimmich nicht

Das katastrophale Transferfinish des FC Bayern München hat Nachwirkungen: Mit João Palhinha vom FC Fulham wollte der FCB einen Spieler verpflichten, der Kapitän Joshua Kimmich auf der Sechserposition ersetzt. Der geplante Transfer scheiterte auf den Zielgeraden – und macht nach Meinung von Sky-Experte Dietmar Hamann eine Sache deutlich: Trainer Thomas Tuchel vertraue seinem Führungsspieler nicht. Diesen pikanten Verdacht äußerte der Ex-Bayern-Profi am Sonntagabend während der Fußball-Talkshow Sky90.

Hamann über geplanten Palhinha-Transfer: „Eine Verzweiflungstat“

Tuchel hatte schon in der Saisonvorbereitung seine Einschätzungen zur Besetzung der Münchner Schaltzentrale ausgiebig preisgegeben und klargemacht, was ihm fehlt: Ein „Holding Midfielder“, eine tiefstehende Sechs – die Kimmich seiner Meinung nach nicht sei. Für Hamann sind die Aussagen noch heute ein Unding: „Ich denke auch heute noch als Spieler. Wenn der Trainer sagt: ‚Du kannst das nicht spielen‘. Und dann soll einer für 65 Millionen Euro kommen, der einen Marktwert von 40 hat. Das ist eine Verzweiflungstat“, meinte der TV-Experte. „Dann denke ich mir: Der will irgendeinen haben, nur damit ich nicht spiele.“

Die öffentlichen Debatten um Kimmich sorgen im Endeffekt für eine „ungute Konstellation“, ist sich Hamann sicher: „Um diese Führungsposition auszuführen, brauchst du natürlich das Vertrauen und den Respekt der anderen Spieler und das Vertrauen des Trainers. Hat er das Vertrauen des Trainers? Hat er nicht, wenn man die Aussagen von Tuchel sieht“, so der Vizeweltmeister von 2002.

Hamann versteht Tuchel nicht: „Du musst die Spieler stark machen“

Damit schwäche Tuchel das gesamte Team, so Hamann weiter: „Du musst die Spieler stark machen. Und ich gehe mal davon aus, dass das mit die stärkste Stimme in der Kabine ist.“ Zumal es die Aufgabe des Trainers sei, Kimmich die nötigen Anweisungen zu geben, um die Rolle der gewünschten „Holding Six“ auszufüllen: „Wenn er es nicht in seinem Spiel hat, dann musst du ihm das beibringen“, sagte Hamann. „Das bringst du ihm mit Sicherheit nicht bei, wenn du ihn öffentlich demontierst.“

Dabei benötigten die Bayern gerade in Abwesenheit des seit fast einem dreiviertel Jahr verletzten Manuel Neuer einen Leader, so der Champions-League-Sieger von 2005. „Du brauchst zwei, drei Spieler, die die Mannschaft führen. Da ist der Erste, der mir einfällt, der Kimmich. Er hat außergewöhnliche Qualitäten“, erklärte Hamann und äußerte sein Unverständnis über den Umgang mit dem Nationalspieler: „Er wurde von allen gebasht die letzten Wochen – aus welchen Gründen auch immer. Er ist ein herausragender Spieler. Und den musst du stark machen. Und das Gegenteil hat Tuchel gemacht.“ Damit habe er eine Konstellation geschaffen, die es den FCB „unheimlich schwer“ mache.