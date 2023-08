Alle Probleme gelöst: Kane begibt sich auf Weg nach München

Nach dem Wirbel um den verzögerten Abflug von Harry Kane nach München sind nun offenbar alle Probleme gelöst. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wird nach Informationen des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), am frühen Freitagnachmittag in Richtung seines neuen Arbeitgebers abheben. Beim FC Bayern soll sich der Stürmerstar dann dem obligatorischen Medizincheck unterziehen und anschließend einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Dem Vernehmen nach wird dieser über vier Jahre laufen und pro Saison mit einem Gehalt in Höhe von rund 25 Millionen Euro dotiert sein. Als Ablöse überweist der deutsche Rekordmeister über 100 Millionen Euro an Kanes bisherigen Klub Tottenham Hotspur. Durch etwaige Bonuszahlungen kann diese Summe weiter ansteigen.

In der Nacht zum Freitag war bei den zähen Transferverhandlungen zwischen den beiden Klubs eine Einigung erzielt worden. Am Morgen hatte es dann jedoch Meldungen gegeben, nach denen Kane von seinem Arbeitgeber weiter auf grünes Licht für den Flug nach München warten müsse. Es hieß, Tottenham um den als knallharten Verhandlungspartner bekannten Klubchef Daniel Levy, habe doch noch Klärungsbedarf mit den Bayern. Dieser löste sich dann mit fortschreitender Tagesdauer aber offenbar in Wohlgefallen auf.

Ob Kane den Bayern bereits im Supercup am Samstag gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig zur Verfügung stehen wird, ist äußerst fraglich. Die Meldefrist für den Wettbewerb läuft am Freitag um 15 Uhr ab. Dennoch ist die Verpflichtung Kanes für die Münchner ein echter Coup. Nachdem der deutsche Rekordmeister in der vergangenen Saison versucht hatte, ohne klassischen Mittelstürmer zu Erfolgen zu kommen, wird Kane nun die Lücke schließen, die durch den Abgang von Robert Lewandowski vor rund einem Jahr zum FC Barcelona entstanden ist. Der FCB startet am 18. August mit dem Gastspiel bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison. Spätestens dann dürfte Kane erstmals im Aufgebot stehen.

