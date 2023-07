Bericht: Kane trifft wichtige Entscheidung in Bayern-Poker

In der Transfer-Saga um Harry Kane ist wohl nun der FC Bayern München wieder am Zug. Der Wunschstürmer vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur hat laut eines Berichts der englischen Zeitung Times eine wichtige Entscheidung im Poker mit dem deutschen Meister getroffen. So will der 29-Jährige seinen Vertrag bei den Spurs auf keinen Fall verlängern. Kane verweigere die Unterschrift unter einem neuen Tottenham-Deal und wolle den Transfer zum FCB, titelte das seriöse Blatt am Donnerstag.

Harry Kane hätte bei Tottenham wohl Mega-Summe verdienen können

Lässt sich Kane für einen Wechsel zum FC Bayern ein Mega-Angebot entgehen? Zuletzt berichtete der „Guardian“ über ein „massives“ Vertragsangebot, das die Londoner ihrem Kapitän vorgelegt hätten. Dieses würde dem zweitbesten Torschützen der Premier-League-Geschichte einen Verdienst weit über den bisherigen 200.000 Pfund (234.000 Euro) pro Woche garantieren, hieß es Anfang des Monats. Doch Kane, dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft, lässt sich offenbar nicht locken und hat die Tottenham-Offerte nun wohl abgelehnt.

Aber nicht, weil er unter allen Umständen sofort zum FC Bayern will. Zwar ist sich Kane mit den Bayern dem Vernehmen nach schon länger einig und soll sogar von Bayern-Trainer Thomas Tuchel höchstpersönlich von einem Transfer zum deutschen Rekordmeister überzeugt worden sein – aber: Laut des aktuellen Berichts der Times will der in München so heißbegehrte Kane einen Wechsel nicht erzwingen. Dafür spricht auch, dass der englische Nationalspieler jüngst bereitwillig mit seinem Team zu einer Asien-Pazifik-Tour aufgebrochen ist.

FC Bayern: Für Kane-Transfer mehr als 115 Millionen Euro Ablöse fällig?

Laut Times ist die Verhandlungsposition des FC Bayern aktuell aber keineswegs schlecht. Zwar sei, wie auch zuletzt in Deutschland berichtet wurde, ein zweites Angebot des FCB an Tottenham abgelehnt worden – aber ab einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Pfund (etwas mehr als 115 Millionen Euro) wäre Tottenham um Präsident Daniel Levy wohl bereit, Kane sofort abzugeben. Idealerweise solle die Ablöse dem Wunsch der Londoner zufolge in einer Zahlung überwiesen werden.

Behält Ehrenpräsident Uli Hoeneß also doch recht? Am vergangenen Wochenende hatte der Bayern-Patron eine optimistische Transferprognose zum englischen Nationalspieler abgegeben. „Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen“, sagte der 71-Jährige. Man müsse Tottenham-Boss Daniel Levy ja „erstmal so weit bringen, eine Zahl zu nennen“, sagte Hoeneß. „Er spielt auf Zeit, ist ein ausgebuffter, super Profi. Ich schätze ihn sehr. Auf der anderen Seite sind wir auch nicht Leute, die das seit gestern machen.“ Für seine forschen Aussagen erntete Hoeneß laut Medienberichten vereinsintern Kritik.