Klose über Kane-Transfer: Wie viele Tore der neue FCB-Stürmer „garantiert“

Miroslav Klose hat den FC Bayern für den Transfer von Superstar Harry Kane gelobt: „Ich bin froh, dass sie einen Stürmer geholt haben“, sagte der WM-Rekordtorschütze am Dienstagabend bei seinem Einstand als TV-Experte für Amazon Prime Video. Die Verpflichtung des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft sei „unheimlich wichtig für diese Mannschaft“, so der ehemalige FCB-Mittelstürmer weiter.

Klose, der von 2007 bis 2011 53 Treffer für die Münchner erzielte, gab zudem eine Tor-Prognose für Kane ab: Der 100-Millionen-Transfer der Bayern garantiere pro Saison „20, 25 Tore plus“, so der Ex-Stürmer, der zuletzt den österreichischen Erstligisten SCR Altach trainierte. Schließlich habe Kane „absolute Stärken“, wie Klose erklärte: „Wenn man sieht, wie er schießen kann, wie fest er schießen kann, wie platziert er schießen kann, dann ist er absolut eine Bereicherung für die Bundesliga“, lobte der Weltmeister von 2014.

Klose: FC Bayern hat ohne Mittelstürmer wie Kane „ein bisschen was gefehlt“

Dem FC Bayern habe Klose zufolge in der vergangenen Saison nach dem Abgang von Top-Stürmer Robert Lewandowski zum FC Barcelona „ein bisschen was gefehlt“, urteilte der Ex-Angreifer. „Man braucht einen Knipser“, sprach sich Klose für einen waschechten Neuner wie den Engländer aus.

Doch ist der 30 Jahre alte Kane wirklich die 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen wert, die der FCB an Tottenham Hotspur überwiesen hat? Für Klose scheint es der englische Nationalspieler zu sein. „Es ist schon eine Zahl. Ich hoffe natürlich, dass er das bestätigen kann. Ich finde ihn fantastisch in der Box“, lobte der Deutsche, mahnte gleichzeitig aber: „Die Spieler müssen ihn natürlich auch finden. Das wird ein bisschen dauern.“

Lewandowski warnt: „Redet nicht immer über meinen Rekord“

Ähnlich äußerte sich Robert Lewandowski bei der Preisverleihung des Sport Bild-Awards am Montagabend über Kane. Der FC Bayern habe einen „großen Transfer“ getätigt, lobte der zweimalige FIFA-Weltfußballer. Seine Leistung werde der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sicher auch bei den Bayern bringen, meinte Lewandowski. Allerdings sei die Bundesliga „keine einfache Liga“, so Lewandowski, der auch vor einem zu großen Hype um die Person Harry Kane warnte: „Lasst ihn in Ruhe seinen Job machen und redet nicht immer über meinen Rekord“, sagte der Barcelona-Star.

Mit 20 bis 25 Treffern, wie Klose prophezeit, wäre Kane von den 41 Toren Lewandowskis in der Saison 2020/21 ohnehin ein gutes Stückchen entfernt.