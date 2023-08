Kane verpasst Bayern-Training - gute Nachricht von Guerreiro

Ohne Superstar Harry Kane hat der FC Bayern am Dienstag ein öffentliches Training absolviert. Der Mittelstürmer fehlte bei der Einheit, da seine Ehefrau Katie am Sonntag das vierte gemeinsame Kind zur Welt brachte. Einem Einsatz des 30-Jährigen im Bundesliga-Spiel am kommenden Wochenende gegen den FC Augsburg dürfte aber nichts im Wege stehen. Bei seinem Punktspiel-Debüt am vergangenen Freitag bei Werder Bremen hatte Kane, der vor gut einer Woche für eine Ablöse von über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt war, mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblich zum 4:0-Erfolg seiner neuen Mannschaft beigetragen.

Neben dem Angreifer trainierte auch Torhüter Manuel Neuer am Dienstag nicht mit dem Team. Der 37-Jährige arbeitet nach einem im vergangenen Dezember erlittenen Unterschenkelbruch weiter individuell an seinem Comeback. Benjamin Pavard, der kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand steht, trainierte hingegen im Kreis seiner (Noch-)Kollegen.

Bayern-Zugang Guerreiro nimmt Lauftraining auf

Gute Nachrichten gab es von Sommer-Zugang Raphael Guerreiro. Der portugiesische Nationalspieler absolvierte erstmals seit seinem Muskelbündelriss in der rechten Wade ein Lauftraining. Bilder, die der deutsche Rekordmeister veröffentlichte, zeigten den 29-Jährigen gut gelaunt beim gemütlichen Joggen an der Säbener Straße. Der Allrounder, der ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund gekommen war, hatte sich in der Vorbereitung auf die neue Saison verletzt und bislang kein Pflichtspiel für die Münchner bestritten.

