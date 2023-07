Bayern-Ziel Kane von Gespräch mit Tuchel angetan

Das Interesse des FC Bayern München an Star-Stürmer Harry Kane ist längst kein Geheimnis mehr. Der deutsche Rekordmeister will dem Vernehmen nach noch in dieser Woche ein weiteres Mal Kontakt zu dessen Klub Tottenham Hotspur aufnehmen. Auch mit dem Angreifer selbst sollen die Münchener bereits gesprochen haben. Offenbar suchte Trainer Thomas Tuchel das Gespräch mit dem englischen Stürmerstar. Nach Informationen der Sport Bild soll sich Tuchel mit Kane in dessen Haus in London getroffen haben. Das Gespräch soll bei einem Trip von Tuchel mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic Mitte Mai stattgefunden haben. Die beiden sollen bei dem Abstecher auch West-Ham-Profi Declan Rice getroffen haben, der inzwischen offenbar kurz vor dem Wechsel zum FC Arsenal steht.

Kane (29) soll laut Sport Bild vom Austausch mit Tuchel sehr angetan gewesen sein und seine klare Bereitschaft zu einem Wechsel nach München versichert haben. Der Angreifer von Tottenham Hotspur soll den Verantwortlichen erläutert haben, dass er mit dem deutschen Rekordmeister in den kommenden Jahren die Champions League gewinnen wolle.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat bei Tottenham noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer. Die Bayern sind dem Vernehmen nach mit einem ersten Angebot von umgerechnet 70 Millionen Euro abgeblitzt und planen Medienberichten zufolge nun ein zweites.