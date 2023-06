Bericht: FC Bayern mit Harry Kane in Kontakt

Zumindest öffentlich stockt die Suche nach einem Stürmer beim FC Bayern weiterhin. Die Münchener wollen einen Top-Knipser verpflichten, der endlich die Fußstapfen füllen kann, die Robert Lewandowski vor einem Jahr hinterließ. Hinter den Kulissen kommt nun aber offenbar neue Bewegung in das Thema: Harry Kane von Tottenham Hotspur scheint wieder weit oben auf der FCB-Liste zu stehen. Einem Bericht der Bild zufolge sei man „in Kontakt“ mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Kane galt in der Vergangenheit immer mal wieder als Top-Kandidat auf den Neuner-Posten bei den Bayern. In der Premier League trifft er für die „Spurs“ am Fließband. In der vergangenen Saison waren es etwa 30 Tore in 38 Spielen. Auf einen großen Titel wartet der 29-Jährige aber noch vergeblich. In München beim Serienmeister und Champions-League-Anwärter könnte man ihn mit verbesserten Chancen locken.

Kane mit nur einem Jahr Restvertrag bei Tottenham

Zwar liegt Kanes Marktwert laut transfermarkt.de bei 90 Millionen Euro, was ihn auch in die Kategorie der wohl als zu teuer abgestempelten Victor Osimhen und Randal Kolo Muani hebt. Aber Kane hat nur noch ein Jahr Restvertrag, wäre womöglich deutlich unter Marktwert zu bekommen.

Sollte Kane sich nun doch zu einem Wechsel nach München entschließen, müsste er einen großen Meilenstein erst einmal aufgeben: Mit seinen 213 Toren in der Premier League fehlen Kane nur noch 57 Treffer auf Rekordtorschütze Alan Shearer. Diese Bestmarke wurde in der Vergangenheit immer wieder als Grund angegeben, warum Kane in der Premier League bleiben wollen könnte.