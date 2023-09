Hainer verteidigt Transfer-Strategie: „Im Nachhinein sind wir alle immer klüger“

Der verkorkste Deadline-Day hinterließ beim FC Bayern München große Enttäuschung und überlagerte eine durchaus lebhafte Transfer-Periode beim Klub von der Säbener Straße. Kritische Stimmen zum verpatzten Wechselfinish mehrten sich, FCB-Präsident verteidigte das Vorgehen der Klub-Verantwortlichen aber nun. So habe man in diesem Sommer „zwei primäre Ziele“ verfolgt, erklärte der Bayern-Boss am Sonntag im Sport1-“Doppelpass“. Diese habe man mit der Verpflichtung von Harry Kane als einer gewünschten Nummer neun und Min-jae Kim von der SSC Neapel als Stabilisator für die Defensive erfolgreich abgeschlossen.

Während Hainer Kim als „einen der Hauptfaktoren, dass Neapel nach 33 Jahren wieder italienischer Meister wurde“ deklarierte, fügte er mit Blick auf den Kane-Transfer an, dass es nur „eine handvoll“ Klubs geben würde, denen es gelingen könnte, den englischen Nationalmannschaftskapitän von Tottenham Hotspur loszueisen. „Dass uns das gelungen ist, ist ein Klasse-Coup und tut nicht nur uns, sondern auch der gesamten Bundesliga gut“, so Hainer. Zudem habe man in Konrad Laimer (kam ablösefrei von RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (kam ablösefrei von Borussia Dortmund) zwei variabel einsetzbare Profis geholt, die sowohl im Mittelfeld als auch auf der Außenverteidigerposition eingesetzt werden könnten.

„Wir haben alle bekommen, obwohl viele internationale Vereine diese Spieler haben wollten“, verteidigte sich der FCB-Boss gegen aufkommende Kritik. Die Kader-Baustellen habe man im Lauf des Sommers „Stück für Stück abgearbeitet“. Lediglich der Deal von Fulham-Sechser Joao Palhinha, dessen Wechsel auf der Zielgeraden platzte, hätte nicht wie gewünscht geklappt. „Aber davon geht die Welt nicht unter“, fügte Hainer an und schoss in Richtung der Kritiker: „Im Nachhinein sind wir alle immer klüger.“

Den Vorwurf, dass man zu viele Spieler abgegeben, dafür aber quantitativ zu wenig Ersatz verpflichtet hätte, wollte Hainer ebensowenig gelten lassen. „Wenn ich dann höre: Ihr habt so viele Abgänge. Marcel Sabitzer und Sadio Mané haben nicht mehr viel gespielt. Lucas Hernández war verletzt. Wir hatten zwar die Anzahl der Spieler, aber nicht die Minuten auf dem Platz“, so der FCB-Chef. Die Münchner hatten in Mané (Al-Nassr), Hernández (Paris Saint-Germain), Sabitzer (BVB), Ryan Gravenberch (FC Liverpool), Benjamin Pavard und Yann Sommer (jeweils Inter Mailand) diverse Spieler aus dem engen Kreis abgegeben. Demgegenüber stehen Kane, Kim, Laimer, Guerreiro und Keeper Daniel Peretz (Maccabi Tel Aviv) auf der Habenseite.