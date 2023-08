Musiala fällt verletzt aus - Pavard fehlt im Training

Schlechte Nachricht für den FC Bayern. Der Rekordmeister muss auf unbestimmte Zeit ohne Jamal Musiala auskommen. Der Nationalspieler zog sich nach Angaben des Klubs im Training einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zu. Zur erwarteten Ausfallzeit des Offensiv-Juwels machten die Münchener zunächst keine Angaben.

Musiala hatte beim Münchner 4:0 zum Liga-Auftakt am vergangenen Freitag beim SV Werder Bremen zur Münchner Startformation gehört. Er wird wegen der Blessur auf jeden Fall die beiden kommenden Punktspiele gegen den FC Augsburg am kommenden Sonntag sowie sechs Tage später auswärts gegen Borussia Mönchengladbach verpassen.

Für Musiala könnte gegen Augsburg Thomas Müller in die Startelf rutschen. Der 33-Jährige hatte wegen einer Verletzung den Großteil der Vorbereitung verpasst, war aber in Bremen nach seiner Einwechslung gleich ein Aktivposten.

Benjamin Pavard fehlt im Bayern-Training

Zudem habe Benjamin Pavard am Mittwoch nicht an der Trainingseinheit teilgenommen. Der wechselwillige Verteidiger habe „krankheitsbedingt“ gefehlt, so die Auskunft des Klubs. Der Franzose steht vor einem Wechsel nach Italien.

Nach Sportbuzzer-Informationen haben sich der FC Bayern und Inter Mailand über eine Ablöse für den Weltmeister von 2018 geeinigt. So kassieren die Bayern für den 27-jährigen Franzosen 30 Millionen Euro vom Champions-League-Finalisten. Zwei bis drei Millionen Euro sollen als Bonuszahlungen hinzukommen.