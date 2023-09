Musiala spricht über möglichen Bayern-Abschied: „Man weiß nie ...“

Zu den wertvollsten Fußballern des Planeten gehört Jamal Musiala bereits, zu den besten zählt er sich selbst offenbar noch nicht. Dieses ambitionierte Ziel hat er sich jedoch gesetzt: „Ich will einer der besten Spieler der Welt werden, das ist mein Anspruch. In ein, zwei Jahren will ich auf dem allerhöchsten Niveau sein“, sagte der Nationalspieler in einem Interview mit der Sport Bild.

Auf dem Datenportal Transfermarkt.de wird der 20-Jährige mit einem Marktwert von 110 Millionen Euro als wertvollster Bundesliga-Profi gelistet. Im weltweiten Vergleich werden nur sechs Spieler noch höher bewertet. An der Spitze der Rangliste stehen Erling Haaland und Kylian Mbappé mit jeweils 180 Mio. Euro. Klangvolle Namen, mit denen der Offensivspieler des FC Bayern sich messen will: „Der Weg ist lang, aber mein Ziel und Traum ist es, irgendwann Weltfußballer zu werden.“

Ob er sich diesen Traum im Trikot des FC Bayern erfüllen kann, wird die Zeit zeigen. Ausgeschlossen scheint es zu diesem frühen Zeitpunkt in Musialas Karriere allerdings nicht, dass der in der Jugend des FC Chelsea ausgebildete gebürtige Stuttgarter, die Bundesliga irgendwann einmal verlässt: „Die Premier League ist schon die stärkste und attraktivste Liga zurzeit“, gibt er zu, ergänzt jedoch auch: „Aber ich fühle mich wohl hier und fokussiere mich darauf, mit Bayern erfolgreich zu sein. Man weiß aber nie, was in ein paar Jahren ist.“

Noch müssen die Fans also wohl keinen Abgang ihres Lieblings befürchten: „Wir als Mannschaft, das fühlt sich an wie eine große Familie. Es ist leicht und einfach ein gutes Gefühl, mit allen befreundet zu sein.“ Der aktuelle Vertrag von Musiala beim FC Bayern läuft noch bis 2026.