Musiala offenbar fit für Top-Spiel gegen Leverkusen

Stundenlange Löscharbeiten

Warum fing ein Strohlager in Wankendorf (Kreis Plön) in der Nacht zu Dienstag Feuer? Diese Frage stellt sich die Polizei nach einem Brand auf einem Gehöft im Bockelhorner Weg. 200 große Strohballen gingen in Flammen auf. So lief der Einsatz ab.