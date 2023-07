Sechster Transfer nach Bayern-Leihe: James Rodriguez findet neuen Klub

Über drei Monate war er vereinslos und verlor zwischenzeitlich seinen Platz in der kolumbianischen Nationalmannschaft. Nun versucht sich James Rodriguez mit seinem sechsten Transfer nach seiner Zeit als Leihspieler beim FC Bayern München (2017 bis 2019) an einem Comeback: Ab sofort spielt der Torschützenkönig der WM 2014 beim FC Sao Paulo. Das teilte der brasilianische Top-Klub am Freitag mit. James unterschrieb beim Erstligisten einen Vertrag bis 2025.

James Rodriguez wird zum Globetrotter

Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Zeit beim FC Bayern zum Globetrotter geworden. Der heute 32-Jährige, der 2014 für 75 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt war, wurde bei keinem Klub wirklich für lange Zeit glücklich. Bei den Madrilenen (2014 bis 2020) fand er seinen Platz im Starensemble nicht. Bei den Bayern fühlte er sich nicht wohl und bat den Klub darum, seine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro nicht zu ziehen. In München erfüllte James die Erwartungen trotz 14 Toren und 15 Vorlagen in 43 Bundesliga-Einsätzen ohnehin nicht vollends.

Weder in seinem letzten Real-Jahr noch beim FC Everton (2020/21), Katar-Klub Al-Rayyan SC (2021/22) sowie Olympiakos Piräus (2022/23) fand James zu seiner Topform aus alten Zeiten zurück. Seinen Vertrag bei den Griechen löste er nach nur rund sieben Monaten auf. Während seiner Zeit als vereinsloser Spieler verlor er seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft. In Brasilien soll nun der Karriere-Turnaround gelingen. Es ist sein neuntes Land, in dem James Station macht.