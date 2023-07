Bayern-Boss Dreesen fordert hohe Strafen bei Verstoß gegen Finanz-Vorschriften

Jan-Christian Dreesen, Vorstandschef des FC Bayern, fordert hohe Strafen für die Klubs, die gegen die schärferen UEFA-Finanzvorschriften verstoßen. Als „richtig“ empfände es der 55-Jährige, „wenn bei Verstößen sanktioniert wird, auch mit Ausschluss aus UEFA-Wettbewerben“, sagte Dreesen der Sport Bild.

Im vergangenen Jahr hatte die UEFA eine Reform des Financial Fairplay beschlossen und durch die Nachfolgeregelung der Financial Sustainability ersetzt. Diese sieht im Grundsatz vor, dass die am Europapokal teilnehmenden Vereine nicht deutlich mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen. In der Vergangenheit wurden die Regeln immer wieder umgangen - insbesondere von Vereinen, die durch Investoren oder Staaten alimentiert werden.

UEFA kontrollierte auch Finanzen des FC Bayern

„Ich hoffe sehr, dass dieses neue System, in das wir uns seitens der (europäischen Klubvereinigung) ECA und der DFL massiv eingebracht haben, viel besser greift. Da geht es auch um Gesamt-Kaderkosten, um Berater-Kosten und Abschreibungen, die sich durch Transfers ergeben“, sagte Dreesen. Zuletzt seien auch die Finanzen des FC Bayern kontrolliert worden. „Sie müssen denen alles zeigen, das ist zeitaufwendig und bindet viele Ressourcen. Aber ich finde es hervorragend, weil die UEFA zu allen Klubs geht.“

Vergleichsweise finanzschwächeren Vereinen gibt die neue Regelung Vertrauen, mit ihren Mitteln konkurrenzfähig zu bleiben. Auch wenn das mit Blick auf finanziell entrückte Scheich-Klubs wie Paris Saint-Germain und Manchester City schwer vorstellbar scheint. „Greift es nicht, werden wir deutschen Klubs mit unseren selbst gegebenen Regeln international dauerhaft nicht mehr wettbewerbsfähig sein“, sagte Dreesen.