Palhinha-Bruder mit Liebeserklärung an den FC Bayern: „Mia san mia!!!“

Trotz des geplatzten Wechsels in diesem Sommer hat João Palhinha einen Transfer zum FC Bayern noch nicht abgeschrieben. „Was bleibt von München? Sie haben den Traum nicht zerstört, sondern nur aufgeschoben“, schrieb der Bruder und Berater des Mittelfeldspielers bei Instagram und schwärmte in den höchsten Tönen vom deutschen Rekordmeister. Gonçalo Palhinha weiter: „Auch wenn wir schon wussten, wie großartig der Klub ist, so ist er nach unserem Weggang noch größer geworden - unabhängig davon, was passiert ist.“

Palhinha hatte am Deadline-Day bereits den Medizincheck in München absolviert und sollte einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Da sein derzeitiger Arbeitgeber FC Fulham kurz vor Ende der Transferfrist aber keinen Ersatz fand, musste der portugiesische Nationalspieler beim Premier-League-Klub bleiben. Die Stippvisite in Deutschland hinterließ dennoch bleibenden Eindruck bei dem 28-Jährigen und seinem Tross. „Die Zuneigung zum Verein in unserer Familie wird für immer bleiben, auch wenn mein Bruder nicht unterschrieben hat“, schrieb Gonçalo Palhinha und schloss seinen Eintrag mit den Worten: „Mia san mia!!!“

FC Bayern: Nächster Transfer-Anlauf bei Palhinha

Einen weiteren Anlauf bei Palhinha, der dem FCB eine Ablöse in Höhe von über 60 Millionen Euro wert gewesen wäre, könnten die Bayern im Januar starten. Dann öffnet das nächste Transferfenster. „Joao wäre gern geblieben. Ich habe nach dem geplatzten Transfer nach 18 Uhr lange mit ihm gesprochen. Er war total traurig. Schauen wir mal: Man sieht sich meistens zweimal im Leben“, hatte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen bereits am Samstag bei Sky gesagt. Auch Trainer Thomas Tuchel hatte keinerlei Zweifel daran gelassen, wie sehr er von Palhinha überzeugt ist. Der Abräumer erfüllt das gesuchte Spielerprofil des Coaches perfekt.