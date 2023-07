Schwere Zeit für Goretzka: Tuchel mauert, Kimmich hält Plädoyer

Der Asien-Trip des FC Bayern dürfte Leon Goretzka ein wenig nachdenklich stimmen. Beim 1:0 im Test gegen Kawasaki Frontale in Tokio durfte - wie schon gegen Manchester City (1:3) drei Tage zuvor - Neuzugang Konrad Laimer im Mittelfeld neben Kapitän Joshua Kimmich beginnen. Nationalspieler Goretzka kam wieder erst zur Pause, als Trainer Thomas Tuchel beinahe die gesamte Startelf austauschte. Nur der wechselwillige Torwart Yann Sommer und Sturm-Youngster Mathys Tel, der mehrere Torchancen vergab, blieben auf dem Platz.

Allzu große Sorgen müsse sich der 28 Jahre alte DFB-Profi, der im zweiten Durchgang die Kapitänsbinde von Kimmich übernahm, aber nicht machen. Coach Tuchel betonte, dass hinsichtlich des Saison-Starts „noch nichts entschieden“ sei. Er gab aber auch zu bedenken: „Ich will so schnell wie möglich eine Elf finden, die kompetitiv ist.“ Nach der Pleite gegen die „Citizens“ am vergangenen Mittwoch hatte Tuchel dem gebürtigen Bochumer Goretzka noch „Luft nach oben“ attestiert. In den 45 Minuten als Teil einer besseren B-Elf konnte er also nicht überzeugen.

Dass Laimer auch gegen den japanischen Erstligisten aus Kawasaki erneut den Vorzug bekommen hat, sollte ein Fingerzeig in Richtung seines Mittelfeld-Konkurrenten sein. Goretzka sagte jüngst über den neuen Mitspieler, der ablösefrei von RB Leipzig nach München gewechselt ist: „Ein selbstbewusster Bursche. Wir haben uns alle viel Mühe gegeben, dass er sich wohlfühlt.“ Den Stammplatz an seiner Stelle meinte er damit aber wohl eher nicht.

Kimmich lobt Goretzka für „Physis und Torgefahr“

Von DFB-Kollege Kimmich erhielt Goretzka derweil aufbauende Worte. „Generell weiß ich genau, was Leon kann – und er selbst auch. Er ist ein unfassbar wichtiger Spieler für uns“, zitiert die Bild seine Aussagen vom Samstagabend (Ortszeit) in Tokio: „Mit seiner Physis und Torgefahr verbindet er zwei sehr wichtige Komponenten. Er gibt uns brutal viel gegen den Ball und mit dem Ball Torgefahr.“ Goretzka sei „einer, der immer wieder viele Tore macht und auch in dieser Saison sehr wichtig sein wird.“

Leon Goretzka und Joshua Kimmich sind Teamkollegen beim FC Bayern und im DFB-Team. © Quelle: imago/MIS

Transfer von Goretzka? „Ich liebe den Verein“

Ein Wechsel in diesem Sommer ist für Goretzka ausgeschlossen. „Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans, ich möchte da einfach weitermachen. Da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen“, bekannte sich der Ex-Schalker vergangene Woche Sonntag nach der offiziellen Teampräsentation zum deutschen Rekordmeisters in München.

„Wir wissen alle, wie schnelllebig das Geschäft ist.“ Leon Goretzka, Profi des FC Bayern

Als Coach Tuchel im Trainingslager am Tegernsee nach ihm und dessen Zukunft befragt wurde, hatte er sich nicht festgelegt, dass dieser auch am Ende der Transferperiode noch im Kader ist. „Das würde ich für keinen Spieler bestätigen, dafür ist die Transferzeit noch viel zu früh und es passieren viel zu viele Dinge“, sagte der 49 Jahre alte Bayern-Trainer. Der Vertrag des im Sommer 2018 verpflichteten Goretzka läuft bis zum 2026. „Ich finde, das ist eine legitime Aussage. Wir wissen alle, wie schnelllebig das Geschäft ist. Ich glaube, es gibt schon sehr verrückte Sachen, die in so einem Transferfenster passieren“, sagte Goretzka daraufhin.