Stindl verteidigt Kimmich: „Finde den echt top“

Joshua Kimmich und die Debatte um seine Position im defensiven Mittelfeld: Schon seit Monaten steht der deutsche Nationalspieler in Diensten des FC Bayern wegen seiner offensiveren Interpretation der Rolle in der Kritik – zuletzt wieder nach der 0:3-Pleite des FC Bayern im Supercup gegen RB Leipzig. Für Sky-Experte Dietmar Hamann benötige Kimmich „mehr Disziplin in seinem Spiel“, Ex-FCB-Profi Mario Basler bezeichnete die Leistungen des Mittelfeld-Stars in seinem Podcast „Basler ballert“ kürzlich gar als „unterirdisch“. Mit Lars Stindl hat nun ein ehemaliger Gegenspieler und DFB-Teamkollege Kimmich verteidigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stindl: Kimmich ist „positiver Faktor“ für FC Bayern und DFB-Team

Im Sportbuzzer-Podcast „Eine Halbzeit mit...“ bricht der aktuelle Führungsspieler des Zweitligisten Karlsruher SC eine Lanze für den zuletzt so gescholtenen Bayern-Profi. So sei Kimmich „ein absoluter positiver Faktor für diese Bayern-Mannschaft und für die Nationalmannschaft“, lobte der 34-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Natürlich sind die Erfolge mit der Nationalmannschaft ein Stück weit ausgeblieben und das strahlt auf den FC Bayern ab. Trotzdem ist er ein Typ, der immer versucht mit anzuschieben. Die Qualität ist vorhanden“, so Stindl weiter.

Kimmich sei ein „einmaliger“ Spieler, ein „Gewinnertyp“: „Er ist ein Gewinnertyp. Er hat dieses Gen. Er will immer alles machen und tut alles für den Erfolg. Dass es hier und da nicht ganz funktioniert und man es negativ ankreidet, ist Ansichtssache“, sagte Stindl, der noch in der vergangenen Saison mit Borussia Mönchengladbach gegen Kimmich und die Bayern gespielt hatte. „Ich persönlich muss sagen, ich wäre immer froh, so einen Spieler an meiner Seite zu haben, der dich immer wieder pusht, der dich immer wieder vorantreibt.“

Stindl widerspricht Tuchel: Kimmich ist Sechser

In der Saisonvorbereitung des FCB hatte Trainer Thomas Tuchel seine Einschätzungen zur Besetzung der Münchner Schaltzentrale ausgiebig preisgegeben. Dabei machte er deutlich, was ihm fehlt: Ein Sechser, der auch wirklich seine Position hält, rein defensiv denkt, der sich, so Tuchel, „zuständig fühlt für den hinteren Teil des Feldes. Der sich mehr kümmert um Verteidigung, der nicht das Erreichen des generischen Strafraums als seine primäre Qualität betrachtet.“ Ein „Holding Midfielder“, eine tief stehende Sechs – die Kimmich seiner Meinung nach nicht ist.

Dem widerspricht Stindl allerdings: „Allein seine Fähigkeiten: das Aufdrehen, das Erkennen, die Flugbälle, sein Passspiel, seine Übersicht. Allein das schon würde mich dazu veranlassen, ihn als Sechser da zu lassen“, sagte der Confederations-Cup-Sieger von 2017 und ergänzte: „Ich sehe auch gar nicht diese Zweikampfschwäche, die viele in ihm sehen.“ Der FC Bayern habe mit Kimmich eine „herausragende Qualität“, so Stindls Fazit. „Ich finde den echt top.“