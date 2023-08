Warum Kimmich sowohl zu den Gewinnern als auch den Verlierern gehört

Um 7.04 Uhr am Donnerstag landete der Sonderflug QR 7471 auf dem Flughafen München, zwölf Stunden war die Qatar-Airways-Maschine mit dem gesamten Tross des FC Bayern München von Singapur aus unterwegs gewesen. Im Gepäck hatte der deutsche Rekordmeister die Singapore Trophy nach dem spektakulären 4:3 im Test gegen den FC Liverpool, dazu eine Menge Erleichterung und Müdigkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zehn Tage Trainingslager, fünf Tage in Japan (bei trockener Hitze), vier Tage im Insel- und Stadtstaat Singapur (bei feucht-schwüler Hitze), ein Reisetag von A nach B, zwei Nachtflüge – ein straffes Programm. Bis Samstag haben die Bayern-Profis nun frei. Wer hat ein gutes Gefühl, wenn er die Beine hochlegt, wer wird hadern und zweifeln? Wer hat gute Karten bei Trainer Thomas Tuchel, wer muss sich steigern? Der Sportbuzzer, das blickt auf die Gewinner und Verlierer der Asienreise.

Die Gewinner der Asien-Reise des FC Bayern

Min-jae Kim: Der zurückhaltende Südkoreaner fand schnell Anschluss an seine neuen Mitspieler. Er bewies in nur zwei Halbzeiten, dass er die gewünschte Verstärkung als Innenverteidiger ist: schnell, zweikampfstark, gutes Stellungsspiel, schlaue Spieleröffnung – die 50 Millionen Euro Ablöse an die SSC Neapel sind gut investiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Joshua Kimmich: Tuchel nennt seinen Kapitän (in Abwesenheit der Rehapatienten Manuel Neuer und Thomas Müller) „unseren strategischen Jungen“, er sei „ein sehr guter Assistgeber. Er spielt sehr gern den vorletzten Pass.“ Klingt aber mehr nach Achter denn defensiverem Sechser. Das „Aber“ bedeutet indes auch: Kimmich ist zugleich einer der Verlierer der Reise.

Konrad Laimer: Der Neuzugang, ablösefrei von RB Leipzig gekommen, durfte in allen vier bisherigen Testspielen an der Seite von Kimmich im Mittelfeldzentrum den „Balljäger“ (Tuchel) geben. Der Österreicher ist für den Pflichtspielstart am 12. August im Supercup gegen Leipzig gesetzt.

Frans Krätzig: Der No-Name von der zweiten Mannschaft aus der Regionalliga Bayern erlebte in der Nachspielzeit den größten Moment seiner bisherigen Karriere, als sein Sonntagsschuss in den Winkel das 4:3 gegen Liverpool bedeutete. Tuchel lobte: „Ein richtig guter Junge, er hat einen klasse Charakter, ein sehr intelligenter Spieler, clever auf dem Platz.“ Ob der Linksverteidiger, der auch links außen spielen kann, allerdings zum Profikader gehört, wenn es ernst wird? Fraglich.

Josip Stanisic: Mister Zuverlässig in der Abwehr. Er spielt alle Positionen, beschwert sich nie und wird plötzlich zum Torjäger, war Siegtorschütze gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale (1:0) und Abstauber beim 4:3 gegen Liverpool.

Die Verlierer

Joshua Kimmich: Tuchel sieht in ihm keinen tief stehenden Sechser, will daher noch einen solchen Spielertypus verpflichten. Es sei „nicht in seiner DNA, ein positionshaltender Mittelfeldspieler zu sein. Er mag es, sich zu viel zu bewegen. Er hilft an zu vielen Orten aus.“ Kimmich betonte trotzig: „Ich bin ein Sechser!“ Zieht da etwa mal wieder Ärger auf?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leon Goretzka: Tuchel möchte „sehr, sehr schnell eine Startelf finden“. Der Nationalspieler kam im vierten Testspiel erst zum vierten Mal nach der Pause. Versteht Goretzka die Signale? Ein Abgang im August? Nicht ausgeschlossen.

Leon Goretzka scheint beim FC Bayern nicht mehr gesetzt zu sein. © Quelle: IMAGO/AFLOSPORT

Dayot Upamecano: Versucht tapfer, wieder die Form der letzten Hinrunde zu erreichen, patzte allerdings zuletzt wieder. Im Abwehrzentrum plant Tuchel ganz klar mit Kim und dem Niederländer Matthijs de Ligt als Stammduo.

Yann Sommer: Er ist eine Nummer eins auf Abruf. Der Schweizer Nationaltorhüter will zu Inter Mailand, darf aber wegen der ungewissen Genesungsperspektive von Manuel Neuer (noch) nicht weg. Außerdem sucht Bayern nach einer neuen Torhüterlösung.

Thomas Müller: Der Routinier absolviert seine Reha wegen anhaltender Hüftprobleme an der Säbener Straße. Der Comeback-Zeitpunkt im Teamtraining ist ungewiss. Verliert der Urbayer den Anschluss?