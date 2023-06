Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Hansi Flick: Egal bei welchem Trainer, Joshua Kimmich ist gesetzt. Der 28-Jährige ist der Dauerbrenner in der Mittelfeldzentrale, verpasst kaum ein Spiel, kaum eine Minute. Doch unter Fans und Experten mehren sich auch kritische Stimmen über Auftreten und Präsenz des Bayern-Profis. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat sogar einen negativen Kimmich-Effekt auf dessen Mitspieler ausgemacht.

„Die Nebenleute wurden neben ihm zuletzt konstant schlechter: egal, ob Goretzka, Sabitzer oder Gravenberch. Weil sie für Kimmich – ungewohnte – Arbeit mitmachen mussten“, sagte der TV-Experte zur Sport Bild und bezieht sich auf den zunehmenden Offensivdrang des eigentlichen Sechsers. Tatsächlich scheint es den übrigen Mittelfeldspielern des FC Bayern seit geraumer Zeit schwer zu fallen, zu ihrer Top-Form zu finden oder diese für einen längeren Zeitraum zu halten. Ob dies tatsächlich mit der Anwesenheit Kimmichs in Zusammenhang steht, bleibt im Bereich der Spekulation.

Lothar Matthäus: Joshua Kimmich übertreibt es

Matthäus mahnt, dass weniger manchmal auch mehr sein kann: „Ich sehe Joshua Kimmich nach wie vor als absoluten Leader. Aber er muss sich zurücknehmen! Ab und zu übertreibt er es mit seinen Ansagen, mit seiner Gestik“. Er befürchtet sogar internes Konflikt-Potenzial durch Kimmichs Verhalten: „Das kann Mitspielern auch häufig auf die Nerven gehen.“

Aus seinem Ehrgeiz und seinen Ansprüchen macht Kimmich selten ein Geheimnis. Der Mittelfeldspieler strebt stets nach dem Maximum, will jeden Titel gewinnen. „Kimmich will auf dem Platz teilweise zu viel und schadet damit nicht nur sich selbst – sondern auch den Kollegen“, so Matthäus kritisch über die Verbissenheit des achtmaligen deutschen Meisters.